Частный самолет разбился под Астаной: стало известно о погибших

Сегодня, 17 августа, под Астаной разбился частный легкомоторный самолет. В департаменте полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в результате ЧП погибли два человека.

По факту крушения частного сверхлегкого самолетаUP-LA 229 линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Согласно официальным данным, в результате крушения судна погибли пилот и пассажир.

"Причины крушения устанавливаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в Департаменте полиции на транспорте.

Напомним, ранее в Минтранспорта сообщили, что в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения.

Для расследования создана комиссия, сотрудники Минтраспорта уже выехали на место катастрофы.

Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщал, что, по некоторым данным, при крушении судна погиб владелец самолета и летевшая с ним женщина.

Ранее в авиационной администрации РК сообщали, что количество авиакатастроф выросло в Казахстане.

В конце июня в Департаменте полиции на транспорте МВД страны подтвердили гибель двух человек при падении самолета в Астане. Сообщалось, что погибли пилот и пассажир.

Ранее в Министерстве транспорта РК сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астана потерпело крушение легкомоторное воздушное судно TL-2000. Тогда было известно о гибели двух членов экипажа. Отмечалось, что самолет принадлежал частному лицу.

