Частный самолет разбился под Астаной: стало известно о погибших
Опубликовано:
Сегодня, 17 августа, под Астаной разбился частный легкомоторный самолет. В департаменте полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в результате ЧП погибли два человека.
По факту крушения частного сверхлегкого самолетаUP-LA 229 линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Согласно официальным данным, в результате крушения судна погибли пилот и пассажир.
"Причины крушения устанавливаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в Департаменте полиции на транспорте.
Напомним, ранее в Минтранспорта сообщили, что в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения.
Для расследования создана комиссия, сотрудники Минтраспорта уже выехали на место катастрофы.
Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщал, что, по некоторым данным, при крушении судна погиб владелец самолета и летевшая с ним женщина.
Ранее в авиационной администрации РК сообщали, что количество авиакатастроф выросло в Казахстане.
В конце июня в Департаменте полиции на транспорте МВД страны подтвердили гибель двух человек при падении самолета в Астане. Сообщалось, что погибли пилот и пассажир.
Ранее в Министерстве транспорта РК сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астана потерпело крушение легкомоторное воздушное судно TL-2000. Тогда было известно о гибели двух членов экипажа. Отмечалось, что самолет принадлежал частному лицу.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2276157-chastnyy-samolet-razbilsya-pod-astanoy-stalo-izvestno-o-pogibshih/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах