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    Самолет с парашютистами упал в США (видео)

    Опубликовано:

    Место происшествия
    Место происшествия. Фото: x.com/Xnews_with_grok

    Самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси в США. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы, передает CBS News.

    На борту самолета для прыжков с парашютом находились 15 человек. Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Глостер Эндрю Халтер сообщил, что вечером экипажи были направлены на место падения самолета.

    В итоге пострадали 14 из 15 человек, один отказался от помощи на месте происшествия. Отмечается, что среди пострадавших пилот.

    Три человека получили серьезные травмы - их сразу доставили в университетскую больницу Купера. Еще восемь человек с травмами доставили туда же.

    Еще три человека на машине скорой помощи - в медицинский центр Inspira в Маллика-Хилл.

    Сообщается, что некоторые пострадавшие были облиты авиационным топливом.

    Халтер назвал удивительным тот факт, что никто не погиб в данном ЧП.

    В июне в городе Таллахома штата Теннесси потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находилось 20 человек. С места ЧП были госпитализированы три человека - их доставили в больницу на медицинских вертолетах. Еще одного пострадавшего увезла машина скорой помощи.

    А в феврале самолет Военно-морских сил США потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от военно-морской авиабазы ​​Норт-Айленд.

    До этого в другом штате - Филадельфии - произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

    А 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак.

    В январе этого года в американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Тогда также погибли люди.

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