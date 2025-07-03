Самолет с парашютистами упал в США (видео)

Самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси в США. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы, передает CBS News.

На борту самолета для прыжков с парашютом находились 15 человек. Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Глостер Эндрю Халтер сообщил, что вечером экипажи были направлены на место падения самолета.

В итоге пострадали 14 из 15 человек, один отказался от помощи на месте происшествия. Отмечается, что среди пострадавших пилот.

Три человека получили серьезные травмы - их сразу доставили в университетскую больницу Купера. Еще восемь человек с травмами доставили туда же.

Еще три человека на машине скорой помощи - в медицинский центр Inspira в Маллика-Хилл.

Сообщается, что некоторые пострадавшие были облиты авиационным топливом.

Халтер назвал удивительным тот факт, что никто не погиб в данном ЧП.

В июне в городе Таллахома штата Теннесси потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находилось 20 человек. С места ЧП были госпитализированы три человека - их доставили в больницу на медицинских вертолетах. Еще одного пострадавшего увезла машина скорой помощи.

А в феврале самолет Военно-морских сил США потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от военно-морской авиабазы ​​Норт-Айленд.

До этого в другом штате - Филадельфии - произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

А 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак.

В январе этого года в американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Тогда также погибли люди.