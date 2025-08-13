"Наши отношения не взаимны": о чем Трамп говорил в письме Токаеву, объяснил зампремьер-министра

На брифинге в правительстве у зампремьер-министра спросили, что Дональд Трамп имел в виду в письме Касым-Жомарту Токаеву, говоря о "невзаимных отношениях", передает корреспондент NUR.KZ.

В своем недавнем письме на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, где объясняется причина введения пошлин со стороны США, Дональд Трамп написал фразу "Our relationship has been, unfortunately, far from Reciprocal", что переводится как "Наши отношения, к сожалению, были далеко не взаимны".

"Это стандартное письмо, рассылка. Она была не только Казахстану сделана. Почему этот процесс начался с американской стороны? Поскольку американцы, уважаемый президент Америки, считают, что многие страны долгие годы пользовались открытостью американской экономики, закрывали свои рынки тарифными-нетарифными барьерами, а американцы вели открытую политику. И в этом смысле пришло время наконец добиться равноправия в этих вопросах. Вот это имеется в виду", - пояснил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

Он добавил, что Казахстан тяжело обвинить в создании барьеров.

"У нас 4,2 млрд мы торгуем, сальдо 50 на 50, можно сказать - на 2,2 млрд мы экспортируем и поставляем. У нас достаточно открытая экономика, мы член ВТО, и мы взяли изъятия по огромному количеству товаров - более 3 тыс. в Евразийском экономическом союзе, мы применяем ставки пошлин ВТО, поэтому нас тяжело обвинить в том, что мы устраиваем какие-то барьеры, пошлины.

Нам это не выгодно заниматься суперпротекционизмом. Естественно, мы будем защищать своих производителей и поддерживать, но не в ущерб международной торговле и стране", - заявил Жумангарин.

Полный текст письма можно прочитать здесь.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети письмо в адрес главы Казахстана. В нем указано, что с 1 августа США введут пошлины в 25% на казахстанские товары.

Позже в Минторговли заявили, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

В то же время Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, введением дополнительных 10% торговых пошлин. А Казахстан является партнером данной организации.

Дополнительно специалисты объяснили, как пошлины США могут повлиять на Казахстан. Также эксперты заявили, что пошлины на товары из Казахстана могут все же оказать негативное влияние на экономику страны. Причина в неучтенных 200 млн долларах косвенного экспорта в США.

А 10 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.