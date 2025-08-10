Трамп назвал американский мегаполис одним из самых опасных городов мира

Из-за увеличения уличной преступности Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

Американский президент заявил, что на предстоящей неделе состоится пресс-конференция, которая якобы положит конец насильственным преступлениям в Вашингтоне, округ Колумбия.

"Он стал одним из самых опасных городов в мире. Скоро он станет одним из самых безопасных!!! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - отмечается в посте.

