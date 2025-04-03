Проверять соцсети будут у желающих получить визы США

Госсекретарь США Марко Рубио приказал сотрудникам консульств проверять соцсети некоторых заявителей на студенческие и другие типы виз США, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Госсекретарь США Марко Рубио приказал дипломатам за рубежом тщательно проверять соцсети некоторых заявителей на студенческие и другие типы виз, чтобы запретить въезд в страну тем, кого подозревают в критике США и Израиля.

Типы виз, которые подвергнутся особому контролю - F, M и J (студенческие и гостевые визы по обмену).

Тип заявителя, чьи посты в соцсетях должны быть тщательно проверены: человек, подозреваемый в связях или симпатиях к террористам; у которого была студенческая или обменная виза в период с 7 октября 2023 года по 31 августа 2024 года; или у которого виза была аннулирована после этой даты в октябре.

Эти даты указывают на то, что одна из главных целей нововведения - отклонение заявлений студентов, которые выразили сочувствие палестинцам во время войны, пишут авторы статьи.

В директиве Рубио также говорится, что заявителям может быть отказано в выдаче визы, если их поведение или действия демонстрируют, что они "враждебно относятся к гражданам США или культуре США (включая правительство, институты или основополагающие принципы)".

Напомним, иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В документе указано, что сейчас на территории США незаконно находятся 369 граждан Казахстана, которые могут быть депортированы.

Добавим, недавно в казахстанском МИДе рассказали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране. Отмечалось, что посольство РК в США держит этот вопрос на контроле.

Ранее представители посольства обратились к казахстанцам, находящимся на территории Штатов. В ведомстве напомнили, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечают в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

Мы также писали о том, что казахстанцам стали чаще отказывать в получении визы в США.

Касательно сектора Газа и взаимоотношений США и Израиля напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп после встречи с освобожденными из плена израильскими заложниками обратился к ХАМАС с "последним предупреждением".

"Освободите всех заложников сейчас и немедленно верните все тела убитых вами людей, или вам конец. Только больные и извращенные люди хранят тела убитых, и вы больные и извращенные!", - написал Трамп.

18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия.

Вчера, 2 апреля, сообщалось, что Израиль расширяет военную операцию и собирается занять новые территории в Газе.