Казахстанцам стали чаще отказывать в получении визы в США
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Казахстанцам стали чаще отказывать в получении виз в США, следует из отчета Госдепартамента за 2024 год. Уровень отказов вырос на несколько процентов, передает NUR.KZ.
Стоит отметить, что речь идет выдаче неиммиграционных виз категории B1/B2 (туристические и деловые).
Согласно отчету, в 2024 году уровень отказа составил 46,29%, а в 2023 году он находился на отметке в 41,93%. Однако это не самый высокий показатель за последние 5 лет - в 2020 году уровень отказа составлял 47,34%.
Также стоит отметить, что среди стран ЕАЭС данный показатель выше только у Армении - 59,46%. Гражданам остальных стран-участниц отказывают реже:
- Беларусь - 28,79%;
- Кыргызстан - 39,14%;
- Россия - 38,56%.
В странах ЦА чаще отказывают гражданам Узбекистана (64,41%) и Туркменистана (58,8%).
Напомним, иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В документе указано, что сейчас на территории США незаконно находятся 369 граждан Казахстана, которые могут быть депортированы.
Добавим, недавно в казахстанском МИДе рассказали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране. Отмечалось, что посольство РК в США держит этот вопрос на контроле.
Ранее представители посольства обратились к казахстанцам, находящимся на территории Штатов. В ведомстве напомнили, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечают в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216964-kazahstancam-stali-chashche-otkazyvat-v-poluchenii-vizy-v-ssha/