Sky News узнал возможную дату и место встречи Путина и Трампа

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Об этом телеканалу Sky News сообщил источник в Белом доме, передает NUR.KZ.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на неназванный источник в Белом доме, встреча президентов предварительно запланирована на конец следующей недели.

По словам чиновника, место проведения все еще обсуждается, но среди возможных вариантов — ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.

"Дальнейшие детали и логистика пока неясны и весьма изменчивы. Точная дата пока не ясна, и неизвестно, будет ли в ней участвовать Владимир Зеленский", - заявил источник телеканала.

Отмечается, что пока Россия предоставила список требований для возможного прекращения огня, и теперь Вашингтон пытается заручиться поддержкой Украины и европейских союзников.

Украина тем не менее не намерена уступать ни одну из своих территорий, отмечает телеканал.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.