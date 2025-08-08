Sky News узнал возможную дату и место встречи Путина и Трампа
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Об этом телеканалу Sky News сообщил источник в Белом доме, передает NUR.KZ.
Как сообщает телеканал, ссылаясь на неназванный источник в Белом доме, встреча президентов предварительно запланирована на конец следующей недели.
По словам чиновника, место проведения все еще обсуждается, но среди возможных вариантов — ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.
"Дальнейшие детали и логистика пока неясны и весьма изменчивы. Точная дата пока не ясна, и неизвестно, будет ли в ней участвовать Владимир Зеленский", - заявил источник телеканала.
Отмечается, что пока Россия предоставила список требований для возможного прекращения огня, и теперь Вашингтон пытается заручиться поддержкой Украины и европейских союзников.
Украина тем не менее не намерена уступать ни одну из своих территорий, отмечает телеканал.
