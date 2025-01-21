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Патрули закрыли границу США и Мексики сразу после речи Трампа (видео)

Опубликовано:

Граница Мексики
Граница Мексики. Фото: HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images

Полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики почти сразу после инаугурации Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Во время мероприятия новый президент США заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе двух стран и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Трамп заявил, что начинается "процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли". А также объявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213460-patruli-zakryli-granicu-ssha-i-meksiki-srazu-posle-rechi-trampa/

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