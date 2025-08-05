Визы для иностранцев в США могут начать выдавать под залог до 15 тыс. долларов

Государственный департамент США намерен запустить программу, которая потребует от иностранных граждан внесения залога в размере 15 тыс. долларов за визу, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

По данным телеканала, в специальном уведомлении излагаются подробности "пилотной программы визовых залогов", которая позволит консульским работникам требовать визовые залоговые обязательства.

"Залоговые обязательства могут потребоваться для путешественников из стран, имеющих высокий уровень просроченных виз или в которых информация о проверке и проверке считается недостаточной.

В уведомлении не уточняются страны, охватываемые пилотной программой, но говорится, что Госдепартамент объявит список как минимум за 15 дней до его вступления в силу", - сказано в публикации.

Также уточняется, что программа была принята в ответ на указ президента Трампа, направленный на пресечение нелегальной иммиграции в США.

"Облигации по туристическим и деловым визам убедят большинство иностранцев не приезжать в страну. Результатом станет полное уничтожение туристической индустрии. Туристы тратят в США более 200 млрд долларов ежегодно, и эти расходы считаются экспортом.

Предложение администрации не только подорвет значительную часть туристической индустрии, но и будет противодействовать целям администрации по сокращению торгового дефицита", - заявил телеканалу вице-президент по исследованиям экономической и социальной политики в Институте Катона Алекс Новрасте.

При этом, Госдепартамент назвал пилотную программу "инструментом дипломатии".

Несколько недель назад мы писали, что туристам и наемным работникам в США теперь придется оплачивать новый сбор в размере 250 долларов при получении американской визы.

В апреле этого года госсекретарь США Марко Рубио приказал сотрудникам консульств проверять соцсети некоторых заявителей на студенческие и другие типы виз США.

Ранее мы писали, что казахстанцам стали чаще отказывать в получении визы в США.

Кроме того, иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В документе указано, что сейчас на территории США незаконно находятся 369 граждан Казахстана, которые могут быть депортированы.

Добавим, недавно в казахстанском МИДе рассказали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране. Отмечалось, что посольство РК в США держит этот вопрос на контроле.

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