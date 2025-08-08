"Исторический день": Трамп встретится в Белом доме с Алиевым и Пашиняном
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил об "историческом саммите мира" - в Белом доме встретятся Алиев и Пашинян, передает NUR.KZ.
Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме.
"Эти две страны много лет находятся в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец этой войне, но безуспешно до сих пор.
Моя администрация уже довольно давно взаимодействует с обеими сторонами. Завтра президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного договора", - сообщил глава США.
По его словам, США также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами о совместном развитии экономических возможностей, чтобы полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа.
"Я очень горжусь этими мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великих народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и ВСЕГО МИРА", - заключил Трамп.
Напомним, в апреле прошлого года между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Тогда речь шла о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые Армения согласилась вернуть Азербайджану.
Кроме того, тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.
Переговоры действительно состоялись, тогда главы МИД двух стран приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения. Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.
В марте этого года стороны утвердили текст мирного соглашения, а в начале июля Пашинян и Алиев встретились в Абу-Даби. СМИ писали, что они обсудили все существующие между странами разногласия — от препятствий к заключению мирного договора до открытия сообщения между экславом Нахичеванью и основной территорией Азербайджана через территорию Армении.
