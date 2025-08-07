Возможная встреча Трампа и Путина. Что об этом известно?

В среду вечером, уже после того, как спецпосланник американского президента Стив Уиткофф вылетел из Москвы, западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что на следующей неделе может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем — трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп по итогам переговоров сначала сказал, что Уиткофф провел очень продуктивную встречу с Путиным в Москве, а позднее во время общения с журналистами подтвердил, что в ближайшее время может встретиться с российским лидером для обсуждения завершения войны в Украине.

Рассказываем, что известно о возможной встрече президентов.

Сигналы с обеих сторон

Пятая по счету встреча Уиткоффа с Путиным в Кремле, как и предыдущая в конце апреля, продолжалась около трех часов, заявили в Кремле. Уиткофф прибыл в Москву за два дня до истечения срока ультиматума Дональда Трампа по перемирию в Украине.

«Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна подойти к концу, и мы будем работать в этом направлении в ближайшие дни и недели», — написал Трамп после переговоров в соцсети Truth Social.

Помощник Путина Юрий Ушаков после встречи заявил, что «состоялся весьма полезный и конструктивный разговор» об «украинском кризисе» и «перспективах возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США».

По словам Ушакова, российская сторона передала некоторые сигналы американской администрации и получила соответствующие сигналы от США.

Как утверждает телеканал Fox News со ссылкой на представителя американской администрации, Уиткофф на переговорах в Москве получил от Путина сигнал о готовности и желании встретиться с Дональдом Трампом.

«Владимир Путин сообщил Стиву Уиткоффу сегодня в Москве, что хочет встретиться с Трампом», — сообщил в эфире корреспондент телеканала.

Телекомпания CNN также сообщила со ссылкой на двух представителей Белого дома, что Путин сам предложил провести встречу с Трампом во время переговоров с Уиткоффом в Кремле.

СМИ также сообщали, что в Белом доме разговор Уиткоффа с Путиным назвали «более продуктивным, чем ожидалось».

Что говорят о встрече с Путиным Трамп и сотрудники его администрации

В среду вечером во время общения с журналистами Дональд Трамп подтвердил, что может встретиться с Путиным в ближайшее время.

«Есть хорошие шансы, что встреча состоится в ближайшее время», — сказал Трамп. Он повторил, что Россия и США в среду провели «хорошие переговоры», но в то же время не исключил дальнейших вторичных санкций против торговых партнеров Москвы.

Чуть ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоит проделать значительную работу, чтобы преодолеть «многочисленные препятствия» на пути возможной встречи лидеров России и США.

«Сегодня был хороший день, но впереди нас ждет много работы. Еще предстоит преодолеть много препятствий, и мы надеемся сделать это в ближайшие дни, часы, а может быть, и недели», — сказал Рубио телеканалу Fox Business.

В Белом доме американским СМИ ранее подтвердили, что подготовка к встрече ведется. По их данным, Трамп может встретиться с Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с участием украинского президента Владимира Зеленского.

«Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась», — цитирует CNN заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Логистические сложности

Как сообщила ранее газета New York Times, планы на встречи Трампа с Путиным и Зеленским были раскрыты в ходе телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами.

В разговоре участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф, а также Владимир Зеленский.

В вечернем обращении в среду украинский лидер заявил, что Россия, «похоже, теперь больше настроена на прекращение огня».

По данным источников New York Times, встречи — если они состоятся — будут проходить без участия европейских коллег.

CNN сообщала со ссылкой на одного из сотрудников Белого дома, что несмотря на желание Трампа встретиться с Путиным на следующей неделе, провести встречу в такие сроки, вероятно, будет сложно, учитывая логистические трудности.

По словам источников телекомпании, помощники Трампа уже приступили к планированию и подготовке встреч.

«Хотя подготовка поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требует времени, официальные лица отметили, что Трамп призвал свою команду действовать быстро», — сообщает CNN.

В Белом доме CNN заявили, что встреча может состояться на следующей неделе или в течение ближайших двух недель. Место проведения еще не определено, но обсуждается несколько вариантов, заключает телекомпания.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал свою страну в качестве площадки для переговоров лидеров США, России и Украины.

Последний раз Трамп встречался с Путиным на саммите G20 в Осаке в 2019 году. За год до этого лидеры провели двусторонний саммит в Хельсинки.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.