Кремль и Белый дом готовятся к встрече Путина и Трампа. Три важных вопроса остаются без ответа

Москва и Вашингтон подтвердили, что накануне на переговорах в Кремле удалось договориться о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Место для переговоров уже выбрано, заявили в Кремле, но его пока держат в секрете. Дата переговоров еще не определена, но речь шла о следующей неделе. Остается без ответа и третий важный вопрос: кто был инициатором саммита.

Когда?

В среду в Кремле прошли трехчасовые переговоры Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, главным итогом которых стала договоренность о первом с начала войны российско-американском саммите.

"Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался", - сказал утром в четверг помощник президента России Юрий Ушаков.

О том, что саммит может пройти на следующей неделе, накануне писала New York Times, а CNN сообщала, что хотя Трамп и хочет встретиться уже на следующей неделе, провести встречу в такие сроки, вероятно, будет сложно, учитывая предстоящие переговоры и логистические трудности.

Сам Трамп сказал журналистам: "Есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро".

По данным CNN, в Белом доме немедленно приступили к подготовке встречи. Обычно планирование поездки президента и важной встречи с мировыми лидерами требует времени, но Трамп призвал свою команду действовать быстро, сообщили источники телекомпании.

Где?

"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения, - рассказал Ушаков. - Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и информируем об этом несколько позже".

В четверг Путин принимал в Кремле президента ОАЭ. После переговоров журналисты оказались рядом с Путиным и попросили хотя бы "намекнуть место".

Путин секрет не раскрыл. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей - это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал он.

В то же время телекомпания CNN сообщала, что место проведения саммита пока не определено, и, по данным из Белого дома, обсуждаются несколько вариантов.

Позже официальный представитель Белого дома также сообщил ABC News, что место встречи пока не определено и что Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы встреча с Трампом состоялась, а Кремль пока не готов взять на себя таких обязательств.

Кто предложил?

Есть еще третий важный вопрос, который пока остается без ответа.

Москва и Вашингтон указывают друг на друга, отвечая на вопрос, кто на переговорах Путина с Уиткоффом в Кремле предложил начать подготовку к встрече президентов России и США.

"Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", - заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ушаков утверждает, что предложение поступило от американцев. "По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне", - сказал помощник Путина.

Сам Путин уклонился от ответа на уточняющий вопрос журналистов, кто был инициатором саммита. "Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Что там, какое слово сказал первым - это уже не имеет значения", - заявил российский президент.

Что с Зеленским?

Четкий ответ в Москве дали на предложение Вашингтона провести после саммита с президентом России трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

"Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария", - сказал Ушаков.

"А что с Зеленским? С ним-то встреча будет?" - спросили журналисты Путина. Тот категорически исключил возможность встречи в ближайшем будущем.

"Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", - заявил Путин.

Зеленский неоднократно выражал готовность встречаться с Путиным. Главным условием мирного урегулирования Украина называет прекращение огня. До сих пор Путин отвергал эти предложения.

Чего потребует Россия?

Будет ли обсуждаться прекращение огня и территориальные уступки на встрече Путина с Трампам, стороны пока не объявили.

Однако госсекретарь США Марко Рубио после встречи спецпосланника Уиткоффа с российским президентом сообщил в эфире телеканала Fox Business, что на переговорах в Кремле обсуждались требования России.

"Я думаю, сейчас у нас появилось более четкое понимание условий, при которых Россия была бы готова закончить войну, - сказал он. - Теперь мы должны сравнить это с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники - но, прежде всего, конечно же, сами украинцы. И мы должны попытаться понять: насколько можно сблизить эти две позиции? Как их можно приблизить друг к другу?"

"Возможно, впервые с начала работы этой администрации у нас появились конкретные примеры того, что Россия могла бы потребовать для прекращения войны. До этого подобных данных почти не было", - добавил Рубио.

По его словам, возможность провести встречу Трампа с участием и Путина, и Зеленского появится, если "предложения, приемлемые для Украины, и условия, на которые согласна Россия, будут достаточно близки".

"Разумеется, последнее слово за Украиной, - подчеркнул госсекретарь США. - Но мы должны сблизить стороны и их позиции настолько, чтобы главный переговорщик - президент Трамп - смог подключиться и довести дело до конца".

Зеленский в четверг напомнил, что Россия так и не дала ответ, готова ли она пойти на прекращение огня. Об этом он заявил после телефонных разговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном. С Трампом президент Украины поговорил еще накануне.

"Помним, что необходимо реальное прекращение огня. Украина готова к этому, а от России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и дальше будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия", - заявил Зеленский.

8 августа истекает 10-дневный ультиматум Трампа с требованием приступить к мирному урегулированию в Украине. В контексте встречи в Кремле и подготовки саммита двух президентов стороны об этом ультиматуме не упоминали. Хотя Трамп снова не исключил новых санкций.

Если встреча состоится, она станет первой между лидерами двух стран с 2021 года, когда Путин встретился с президентом Джо Байденом в Женеве.

