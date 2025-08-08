Зеленский заявил о готовности прекратить огонь, но есть условия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение территорий, перешедших под контроль России, больше невозможно военным путем и нужно действовать дипломатическим.

УНИАН пишет, что украинский лидер Владимир Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий вооруженным путем больше невозможно. Президент считает, что теперь необходимо искать дипломатические пути.

Сообщается, что Украина готова рассмотреть прекращение огня по нынешней линии фронта, если это приведет к окончанию войны. В то же время, это возможно только при условии, что не будет допущено международного признания контроля России над какими-либо оккупированными территориями.

Отмечается, что Конституция страны не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальный состав страны или мириться с нарушением ее территориальной целостности.

По данным РБК, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не откажется от своих целей в военной операции в Украине. Это сохранение за Россией возвращенных регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и его внеблоковый статус.

В Кремле также предпочитают политико-дипломатическое урегулирование, но готовы применять силу в случае отказа другой стороны от переговоров.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну", - заявил Зеленский.

При этом Русская служба Би-Би-Си писала, что на следующей неделе может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем - трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Позже Москва и Вашингтон подтвердили, что на переговорах в Кремле удалось договориться о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Также президент США в Белом доме высказался о встрече с главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

