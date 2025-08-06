"Все согласны": Трамп рассказал о переговорах с Путиным за два дня до истечения ультиматума

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social рассказал об итогах переговорах своего спецпосланника Стива Уиткоффа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, передает NUR.KZ.

Трам назвал встречу Уиткоффа и Путина "продуктивной".

"Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел весьма продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс!

После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна быть прекращена, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", - написал Трамп.

Сегодня мы писали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву - за два дня до истечения срока ультиматума Дональда Трампа по перемирию в Украине.

При этом, Дональд Трамп заявил, что сейчас его цель - вывести страну из военного конфликта в Украине.

Еще раньше Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.

Также сообщалось, что сенатор Линдси Грэм обратился к России после слов Дональда Трампа о том, что он приказал направить две атомные подлодки "в соответствующие регионы".

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