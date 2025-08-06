Уиткофф прилетел в Москву за два дня до истечения ультиматума Трампа. Что он может обсуждать с представителями Кремля?

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву - за несколько дней до истечения срока ультиматума Дональда Трампа по перемирию в Украине. Будет ли Уиткофф встречаться с Путиным, неизвестно, но Кремль не исключил такой возможности. Накануне западные СМИ сообщали, что Путин по-прежнему хочет продолжать воевать, но и совсем портить отношения с Трампом не хотел бы. Что Москва может предложить Уиткоффу в качестве компромисса?

Самолет Уиткоффа приземлился в аэропорту "Внуково" ранним утром в среду. Уже через час государственное агентство ТАСС опубликовало кадры, на которых спецпосланник Трампа прогуливается по московскому парку "Зарядье" с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем российского президента.

Это уже пятый визит спецпосланника американского президента в Москву. В предыдущий раз он приезжал в конце апреля и встречался с Владимиром Путиным. В Кремле не исключали встречи Уиткоффа с российским президентом и в этом раз.

Сегодняшний приезд Уиткоффа в российскую столицу проходит на фоне ультиматума, который Дональд Трамп выдвинул России. Разочаровавшись отсутствием прогресса в урегулировании войны в Украине, глава Белого дома дал России 50 дней, которые он вскоре сократил до 10 - на достижение перемирия. Срок этого ультиматума истекает в пятницу 8 августа.

Трамп грозил новыми санкциями и пошлинами в отношении России и ее торговых партнеров, если к этой дате он не увидит прогресса в мирном процессе.

Вчера днем в интервью американскому телеканалу CNBC президент США пообещал в течение следующих 24 часов значительно повысить пошлину на импорт из Индии с нынешней ставки в 25%, учитывая продолжающиеся закупки Индией российской нефти.

Впрочем, уже после этого Трамп заявил, что решение о дальнейших действиях в отношении России он примет по итогам переговоров Уиткоффа в Москве. "Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет", - добавил он.

По данным источников Financial Times, Белый дом может ввести санкции против российского "теневого флота". Администрация предыдущего президента США Джо Байдена ввела санкции против 213 судов, но Трамп - пока - не расширял этот список.

"Это будет зависеть от того, с чем вернется Уиткофф, - сказал собеседник Financial Times. - Если Уиткофф приедет с пустыми руками, Трамп придет в ярость".

"Президент ясно дал понять, что если Путин не согласится прекратить войну, то его ожидают жесткие санкции. Мы не будем опережать президента, говоря о деталях", - прокомментировала ситуацию заместитель пресс-секретаря Белого Дома Анна Келли.

Публичная риторика Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова с момента объявления Трампом ультиматума совершенно не изменилась. Кремль все так же настаивает на "устранении первопричин конфликта".

Кроме того, по словам трех источников Reuters, знакомых с обсуждениями в Кремле, Путин скептически смотрит на то, что очередные санкции США смогут серьезно повлиять на экономику России после череды уже введенных против нее экономических ограничений.

Российский лидер не хочет злить Трампа и понимает, что, возможно, упускает возможность улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели важнее, заявили два источника агентства.

Кремль попросил Уиткоффа приехать в Москву в качестве последней отчаянной попытки избежать новых санкций от Трампа, пишет CNN. Этот визит представляет собой последнюю возможность для достижения соглашения с Трампом, хотя ожидания успеха невелики, сообщал Bloomberg.

Одним из возможных предложений со стороны Москвы на этих переговорах может быть перемирие в воздухе - но не на земле, при условии, что на это согласится и Украина, сказал агентству один из осведомленных источников.

Подобный мораторий был бы очень "своевременным" для России, отмечает экономическое издание The Bell (в реестре "иноагентов" в России), с учетом скачка цен на бензин из-за атак беспилотников на российские НПЗ.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.