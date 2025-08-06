Уиткофф прилетел в Москву за два дня до истечения ультиматума Трампа. Что он может обсуждать с представителями Кремля?

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си

    Уиткофф прилетел в Москву за два дня до истечения ультиматума Трампа. Что он может обсуждать с представителями Кремля?

    Опубликовано:

    Стив Уиткофф
    Стив Уиткофф. Фото: Joe Raedle/Getty Images

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву - за несколько дней до истечения срока ультиматума Дональда Трампа по перемирию в Украине. Будет ли Уиткофф встречаться с Путиным, неизвестно, но Кремль не исключил такой возможности. Накануне западные СМИ сообщали, что Путин по-прежнему хочет продолжать воевать, но и совсем портить отношения с Трампом не хотел бы. Что Москва может предложить Уиткоффу в качестве компромисса?

    Самолет Уиткоффа приземлился в аэропорту "Внуково" ранним утром в среду. Уже через час государственное агентство ТАСС опубликовало кадры, на которых спецпосланник Трампа прогуливается по московскому парку "Зарядье" с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем российского президента.

    Это уже пятый визит спецпосланника американского президента в Москву. В предыдущий раз он приезжал в конце апреля и встречался с Владимиром Путиным. В Кремле не исключали встречи Уиткоффа с российским президентом и в этом раз.

    Сегодняшний приезд Уиткоффа в российскую столицу проходит на фоне ультиматума, который Дональд Трамп выдвинул России. Разочаровавшись отсутствием прогресса в урегулировании войны в Украине, глава Белого дома дал России 50 дней, которые он вскоре сократил до 10 - на достижение перемирия. Срок этого ультиматума истекает в пятницу 8 августа.

    Трамп грозил новыми санкциями и пошлинами в отношении России и ее торговых партнеров, если к этой дате он не увидит прогресса в мирном процессе.

    Вчера днем в интервью американскому телеканалу CNBC президент США пообещал в течение следующих 24 часов значительно повысить пошлину на импорт из Индии с нынешней ставки в 25%, учитывая продолжающиеся закупки Индией российской нефти.

    Впрочем, уже после этого Трамп заявил, что решение о дальнейших действиях в отношении России он примет по итогам переговоров Уиткоффа в Москве. "Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет", - добавил он.

    По данным источников Financial Times, Белый дом может ввести санкции против российского "теневого флота". Администрация предыдущего президента США Джо Байдена ввела санкции против 213 судов, но Трамп - пока - не расширял этот список.

    "Это будет зависеть от того, с чем вернется Уиткофф, - сказал собеседник Financial Times. - Если Уиткофф приедет с пустыми руками, Трамп придет в ярость".

    "Президент ясно дал понять, что если Путин не согласится прекратить войну, то его ожидают жесткие санкции. Мы не будем опережать президента, говоря о деталях", - прокомментировала ситуацию заместитель пресс-секретаря Белого Дома Анна Келли.

    Публичная риторика Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова с момента объявления Трампом ультиматума совершенно не изменилась. Кремль все так же настаивает на "устранении первопричин конфликта".

    Кроме того, по словам трех источников Reuters, знакомых с обсуждениями в Кремле, Путин скептически смотрит на то, что очередные санкции США смогут серьезно повлиять на экономику России после череды уже введенных против нее экономических ограничений.

    Российский лидер не хочет злить Трампа и понимает, что, возможно, упускает возможность улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели важнее, заявили два источника агентства.

    Кремль попросил Уиткоффа приехать в Москву в качестве последней отчаянной попытки избежать новых санкций от Трампа, пишет CNN. Этот визит представляет собой последнюю возможность для достижения соглашения с Трампом, хотя ожидания успеха невелики, сообщал Bloomberg.

    Одним из возможных предложений со стороны Москвы на этих переговорах может быть перемирие в воздухе - но не на земле, при условии, что на это согласится и Украина, сказал агентству один из осведомленных источников.

    Подобный мораторий был бы очень "своевременным" для России, отмечает экономическое издание The Bell (в реестре "иноагентов" в России), с учетом скачка цен на бензин из-за атак беспилотников на российские НПЗ.

    Ситуация в Украине
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-сиДатский зоопарк призвал сдавать ненужных питомцев на корм хищникамУмерла первая женщина-директор МИ-5. Она стала прототипом М в фильмах о Джеймсе БондеОдно из крупнейших в России дел о терроризме дошло до суда. 19 человек судят после нападения на «Крокус Сити Холл»

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.