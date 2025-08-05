Трамп против российской нефти. Почему президент США снова угрожает Индии и сможет ли он сократить доходы Кремля

Дональд Трамп пригрозил наказать Индию, если индийские заводы продолжат покупать по дешевке российскую нефть, попавшую под западные санкции. Трамп не впервые нападает на крупнейшую в мире демократию и главного соперника авторитарного Китая в развивающемся мире. Чем это грозит Индии, России и мировым ценам на нефть?

Индия стала главным покупателем российской нефти, как только главный экспортный продукт России попал под американские и европейские санкции за вторжение в Украину. Запад российскую нефть не покупал, но был не против, чтобы произведенные из нее нефтепродукты продолжали поступать на мировой рынок, однако прибыль получал бы не Кремль, а дружественные страны вроде Индии.

Как и предупреждали эксперты, такие полумеры в отсутствие тотального эмбарго не смогли подорвать нефтяные доходы России и лишить ее денег на продолжение агрессии и оккупации Украины.

Когда Трамп вернулся в Белый дом на второй срок он пообещал остановить войну за сутки — не вышло. Через полгода тщетных попыток договориться с Владимиром Путиным, он решил надавить санкциями на его торговых партнеров, поскольку против самой России США все возможные санкции уже ввели.

Первый и главный такой партнер — Китай. Но с ним у Трампа отдельный разговор, и в последнюю неделю американский президент сосредоточился на Индии. Почему?

Индия не случайно попала Трампу вожжой под хвост. США — крупнейшая развитая экономика мира, Индия — крупнейшая развивающаяся демократия на планете. Индия пытается усидеть на двух стульях и удачно балансирует между США и Россией.

С одной стороны, Индия — главный поставщик айфонов и программистов в Америку. С другой стороны, она вошла в антизападный блок БРИКС, с упоением покупает у России дешевую нефть и часто предпочитает российское оружие американскому. К тому же, у Индии как у небогатой страны одни из самых высоких импортных пошлин на американские товары.

Все это вместе взятое — идеальный громоотвод для тарифного гнева Трампа. И гнев этот не заставил себя долго ждать.

На прошлой неделе Трамп подвел итоги первого этапа своей торговой войны со всем миром. Индия оказалась в числе проигравших.

Трамп обложил весь импорт в США из Индии тарифом в 25%. Для сравнения, за покупку товаров из Европы Трамп обложил американцев налогом в 15%, из Британии — 10%.

В пятницу Трамп сказал, что «слышал», будто Индия решила отказаться от закупок российской нефти, что похвально. В субботу ведущие американские издания New York Times и Bloomberg сообщили со ссылкой на неназванных индийских руководителей, что это не так.

В понедельник, едва проснувшись, Трамп пригрозил поднять пошлину на индийские товары, чтобы отбить у Индии привычку к дешевым энергоносителям из России.

«Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и большую часть этой нефти продает на открытом рынке с большой прибылью. Им неважно, сколько людей в Украине убивает российская военщина. В связи с этим я существенно увеличу тариф, который Индия платит США», — написал Трамп в собственной социальной сети.

Он не уточнил, каким будет новый тариф, когда он вступит в силу, и при каких обстоятельствах Индия избежит его.

Что будет дальше?

Власти Индии некоторое время смогут прикидываться, что они никак на ситуацию повлиять не могут. Индия как страна нефть не покупает. Сырье импортируют нефтяные компании, и лишь одна из них — государственная.

Главный потенциальный объект американских санкций — нефтеперерабатывающий завод в порту Вадинар штата Гуджарат. Третий по мощности НПЗ страны принадлежит частной индийской компании Nayara Energy. Чуть менее 50% в нем владеет российская госкомпания Роснефть.

Против этого завода в июле ввел санкции Европейский союз.

Однако даже санкции ЕС предусматривают полугодовой переходный период, за который НПЗ может найти новых покупателей бензина и дизеля, произведенных из российской нефти. Более того, в свете угроз Трампа завод заранее запасся нефтью на месяцы вперед, сообщил на выходных Bloomberg со ссылкой на нефтяных трейдеров.

До сих пор Трамп был против нефтяных санкций. Он не поддержал снижение потолка цен на российскую нефть в июне. Он обещал американцам, что бензин подешевеет, и пока что делает всё, чтобы так было.

Когда Трамп приказал бомбить Иран в июле, бомбы полетели в ядерные объекты, но не в нефтяные, несмотря на то, что именно нефть приносит основной доход иранскому режиму. Трамп не раз звонил в королевский дворец Саудовской Аравии — второго после США крупнейшего производителя нефти в мире — с требованием увеличить поставки на мировой рынок.

В минувшие выходные возглавляемый саудитами ОПЕК+, в который входит и Россия — третий крупнейший экспортер нефти, решил увеличить поставки на мировой рынок.

В итоге сейчас как никогда сложились благоприятные условия для того, чтобы перекрыть поставки российской нефти на мировой рынок без серьезных последствий для мировых цен на нефть. Ведь торговая война Трампа и пошлины, в том числе против Индии, предвещают торможение роста мировой экономики — а значит, и замедление роста спроса на нефть.

Более того, падающие цены вредят американским нефтяникам. В отличие от арабских стран или России, в Америке нефтяные компании — частные, а не государственные. Они бурят и добывают, только когда нефть дорогая. При низких ценах они сворачивают производство.

Поэтому падающие котировки нефти на мировом рынке дают Трампу уникальный шанс надавить на Россию без ущерба для Америки. Но для этого ему придется обратить внимание не только на Индию, но и на второго главного покупателя дешевой российской нефти — Китай.

Пока что в социальной сети Трампа об этом ни слова.

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