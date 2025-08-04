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    Новости русской службы Би-би-си

    Подлодки Трампа: почему ядерная риторика всегда приводит к эскалации напряженности во всем мире

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/Белый дом

    Кремль в понедельник впервые прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об отправке двух атомных подлодок в ответ на посты зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в соцсетях. "Мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой", - заявил Дмитрий Песков. Почему даже словесные атаки по этой теме очень опасны, объясняет военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов.

    «Я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти безрассудные и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами», — заявил Трамп в пятницу.

    Позже он добавил: «Нам пришлось это сделать. Просто нам надо быть аккуратными».

    «Прозвучала угроза, и мы подумали, что это некорректно. Поэтому мне нужно быть осторожным. И я делаю это исходя из [интересов] безопасности нашего народа. Прозвучала угроза со стороны бывшего президента России», — цитировало Трампа агентство Reuters.

    Заявление Пескова стало первым ответом российского руководства на риторическую угрозу президента США.

    Хотя Трамп назвал точное число атомных подлодок, которые он намерен отправить в позиционные районы — две, заявление американского президента было довольно размытым. Из него трудно было понять, какие именно атомные подлодки и в какие районы собирается направить Америка.

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    В США есть четыре класса АПЛ, из которых только один — класс «Огайо» — несет баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Остальные атомные подлодки — ударные или специальные.

    Но слова Трампа в мире восприняли как распоряжение задействовать именно подлодки класса «Огайо» с ядерными ракетами.

    В США таких АПЛ 14, из них в боеспособном состоянии обычно находятся 12, отмечает Nuclear Threat Initiative. С учетом небольших плановых работ на борту и прочих причин в мировом океане, согласно тому же источнику, обычно находятся от восьми до 10 таких подлодок.

    С учетом того, что АПЛ с баллистическими ракетами — лишь часть ядерной триады (вместе с межконтинентальными баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками), две атомных подлодки не изменят значительно стратегическое ядерное сдерживание.

    Но заявления, тем более приказы, которые касаются ядерного оружия, всегда вызывают резонанс в международном сообществе даже тогда, когда не содержат угрозы его немедленного применения.

    Ядерное оружие является основой стратегического сдерживания, и это — главное его свойство. То есть ЯО выполняет свою роль одним лишь фактом своего существования, одной лишь угрозой применения. И поэтому публичное упоминание о такой возможности в форме скрытой угрозы — это уже практически использование ядерного оружия.

    Именно поэтому ядерная риторика всегда приводит к эскалации напряженности во всем мире. Мир настолько боится ядерной войны, что такая риторика сама по себе ослабляет и без того уже расшатанную стратегическую стабильность.

    При этом такая риторика, а также демонстративные (при этом даже незначительные) изменения статуса стратегических ядерных сил — традиционный инструмент российского руководства.

    Через три дня после начала полномасштабного вторжения в Украину 27 февраля 2022 года Путин перевел силы ядерного сдерживания «в особый режим»; через год — объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III); в сентябре 2024 года — изменил ядерную доктрину, а в ноябре Россия запустила по украинскому Днепру баллистическую ракету «Орешник» в неядерном оснащении.

    Это только самые заметные шаги, но помимо них российское руководство на разных уровнях позволяло себе довольно свободно рассуждать о возможностях применения ядерного оружия. И зампред Совбеза России Дмитрий Медведев — один из самых ярких ораторов на этой сцене.

    США тоже внесли свой вклад в расшатывание международной стратегической стабильности, инициировав с 2000-х годов прекращение нескольких важных договоров, но до сих пор риторика руководства США была более умеренной.

    Еще до полномасштабного вторжения России в Украину, в 2017-2018 годах тот же Трамп позволял себе очень громкие высказывания против КНДР. Однажды он написал в твиттере, что его ядерная кнопка «гораздо больше и мощнее», чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Но вступать в прямую публичную полемику с Россией и тем более открыто отдавать приказы стратегическим ядерным силам в рамках такой дискуссии Белый дом себе до сих пор не позволял, демонстрируя сдержанность и ответственный подход к этому вопросу.

    В полемике с Россией Трамп и сам до последнего времени называл ядерное оружие «словом на букву Я», подчеркивая нежелание лишний раз упоминать о нем в публичных выступлениях.

    Нынешний приказ Трампа о выдвижении атомных подлодок в «определенные районы» стал явным признаком изменения такой позиции. Он привел к тому, что теперь уже Кремль выступает с заявлениями, стараясь снизить уровень эскалации.

    «В такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать. Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Вы знаете, что Россия занимает ответственную позицию, позиция президента Путина прекрасно известна. Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, и мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дональд Трамп
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