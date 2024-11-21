Условия обмена ядерными ударами с Россией назвали в Минобороны США

Представитель Стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Томас Бьюкенен назвал условия обмена ядерными ударами с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Представитель Пентагона ответил на вопрос журналистов о возможном применении ядерного оружия.

По его словам, обмен ядерными ударами, если наступит такая необходимость, возможен на "наиболее приемлемых для США" условиях, если страна сохранит часть арсенала для сдерживания противника.

"Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы, конечно, не хотели бы проводить обмен (ударами — прим. ред.), не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США", — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Представитель Стратегического командования подчеркнул, что США против ядерных ударов.

По словам Бьюкенена, наиболее приемлемыми условиями он считает те, при которых США "продолжат лидировать в мире", что означает сохранение резерва стратегических вооружений.

"Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать", — добавил контр-адмирал.

РБК, ссылаясь на данные Стокгольмского института исследования проблем мира, пишет, что по состоянию на январь 2023 года у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс.