США вновь провели испытание ракеты, способной достичь России

Соединенные Штаты Америки провели плановое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, передает NUR.KZсо ссылкой на DW.

Об испытании сообщило командование авиабазы Ванденберг в Калифорнии, откуда производился пуск.

Ракета была оснащена одной боеголовкой Mark-21 High Fidelity De-Entry. Головная часть преодолела около 6700 километров до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана в районе Кваджалейна (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

"Этот испытательный пуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов остается безопасным, надежным и эффективным в сдерживании угроз 21-го века и успокаивает наших союзников", - говорится в сообщении.

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III состоит на вооружении армии США с 1970 года. Ее масса - около 36 тонн, максимальная дальность полета - более 9500 километров, а скорость - более 24 тысяч километров в час. Это единственная МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, способными нести до трех ядерных боеголовок каждая, говорится на сайте Военно-воздушных сил США.

Командование подчеркнуло, что Minuteman III остается основой стратегического сдерживания США. "Поскольку мы смотрим в будущее, летчики прокладывают путь для межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, обеспечивая плавный переход к этому потенциалу следующего поколения и постоянную безопасность нашей страны", - заявил командующий 377-й испытательной группы, полковник Дастин Хармон.

Издание The Moscow Times отмечает, что испытание ракеты Minuteman III, способной достичь территории России, состоялся вскоре после заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, угрожавшего Западу мировой войной. Выступая 20 мая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), Медведев утверждал, что политика западных стран в отношении Москвы ведет мир к третьей мировой войне.

Не упоминая вторжение России в Украину, он предупредил государства, поддерживающие Киев, что любые миротворческие силы на территории этой страны будут рассматриваться как "законная военная цель" для российской армии.