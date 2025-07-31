"Несостоявшийся президент": Трамп посоветовал экс-главе России Медведеву "следить за словами"

Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social назвал Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами", передает NUR.KZ .

Трамп написал пост, в котором высказался об Индии и России и критически высказался об экономической ситуации в указанных странах.

"Мне все равно, что Индия сделает с Россией. Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом.

Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который считает себя все еще президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!" - написал Трамп.

Добавим, несколько дней назад Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост замглавы совета безопасности России, опубликовал в своем англоязычном аккаунте в X пост. В нем он отреагировал на ультиматум Трампа по войне в Украине.

"Трамп играет с Россией в ультиматум: 50 дней или 10… Ему стоит помнить две вещи: Россия - это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной", - написал тогда Медведев.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.

До этого Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.

Еще раньше Трамп заявил, что дает России 10-12 дней для урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что "нет причин, чтобы ждать" 50 дней, которые он давал ранее. Позже об этом решении высказался президент Украины Владимир Зеленский.

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