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    Новости русской службы Би-би-си

    Атака на Киев: шесть человек погибли, более 50 пострадали

    Опубликовано:

    Разрушенное здание в Киеве
    Разрушенное здание в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

    В результате российской атаки на Киев погибли шесть человек и пострадали более 50, сообщают местные власти. Удар пришелся в том числе по жилому дому в Святошинском районе города.

    Как сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, четыре человека погибли в Святошинском районе, двое — в Соломенском. Среди погибших — ребенок, мальчик шести лет.

    В Святошинском районе произошло прямое попадание в жилой девятиэтажный дом, в результате чего обрушился один из подъездов, сообщил Ткаченко. Информация об этом поступила около пяти утра.

    Сейчас спасатели разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди.

    «Всего по Киеву сейчас имеем последствия российской комбинированной атаки на более чем 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский», — сообщил Ткаченко.

    Разрушенное здание в Киеве
    Разрушенное здание в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

    По информации главы военной администрации, всего в результате атаки пострадали более 50 человек, в том числе девять детей. Почти 30 человек были госпитализированы.

    В полиции Киева сообщили, что среди пострадавших трое полицейских. По данным полиции, по состоянию на 08:00 известно о шести погибших и более 30 раненых.

    Россия ночью атаковала Киев ракетами и беспилотниками, заявил мэр Виталий Кличко.

    Кличко также сообщает о 50 пострадавших в результате атаки.

    Жители Киева
    Жители Киева. Фото: t.me/dsns_telegram

    По его данным, в Соломенском районе столицы повреждены квартиры в нескольких домах, в Голосеевском районе повреждения получили здания школы и детского сада, а в Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении одного из медучреждений.

    Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий атаки и заявил: «Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Российские террористы».

    Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 31 июля Россия атаковала Украину 309 беспилотниками, ударными и имитаторами, и восемью крылатыми ракетами «Искандер-К».

    Согласно заявлению, обезврежены были 288 ударных БПЛА и три ракеты.

    «Зафиксированы прямые попадания пяти ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в 19 локациях, почти все в столице», — заявили в ВСУ.

    Минобороны России ночную атаку на Киев пока не комментировало.

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