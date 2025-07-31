Fox News: Глава ФБР нашел секретные документы о "связях Трампа с Россией"
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Директор ФБР Кэш Патель обнаружил несколько секретных документов о якобы кампании против Трампа во время выборов в 2016 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News Digital.
Об этом изданию сообщили несколько источников в ФБР.
По их данным, документы, которые имеют статус секретности, были найдены в мешах для мусора в "секретной комнате бюро", где обычно сжигают документацию.
Ожидается, что документы рассекретят и передадут председателю юридического комитета Сената Чаку Грассли, который в конечном итоге решает - публиковать документ или нет.
Издание, ссылаясь на источник, сообщает, что среди документов было секретное приложение к отчету бывшего спецпрокурора США Джона Дарема, который в 2023 году заявил, что ФБР действовало нехарактерным образом в случае с "расследованием о связях Трампа с Россией".
"В итоге обнародование секретного приложения придаст больше достоверности утверждению о том, что в правительстве США существовал скоординированный план по оказанию помощи предвыборной кампании (Хиллари Клинтон - прим. ред.) посредством нагнетания скандала о связях Трампа с Россией", - говорится в материале.
Fox News Digital обратился за комментариями к бывшим директорам ФБР Кристоферу Рэю и Джеймсу Коми, но пока не получил ответа.
Отметим, ранее глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила бывшего президента США Барака Обаму в манипулировании разведданными о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.
Как заявила Габбард, Обама направлял разведсообщество для создания ложной теории. Она привела к многолетнему заговору, целью которого был подрыв президентства Трампа. Прежней американской администрацией было намеренно создано множество ложных документов, содержание которых противоречило оценкам разведывательного сообщества.
"Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены", — считает глава нацразведки.
Именно об этой кампании и теории о "российском следе" в выборах 2016 года и идет речь в документах, обнаруженных Пателем в "секретной комнате" ФБР, уточняет Fox News Digital.
Напомним, ранее Трамп обвинил экс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. Тогда Трамп положительно оценил выступление директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса.
По словам Трампа, они "фантастическим образом высказались о необходимости преследования Обамы и бандитов, которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня".
Позже Трамп заявил, что дело миллиардера Джеффри Эпштейна было написано его политическими оппонентами, и указал на экс-президента страны Барака Обаму и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Кроме того, Трамп опубликовал в соцсети видео, сгенерированное ИИ и показывающее "арест" экс-президента США Барака Обамы.
Представители Обамы уже отреагировали на обвинения - они назвали их чушью и дезинформацией.
"Эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание", - заявил пресс-секретарь Обамы Патрик Роденбуш.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2270697-fox-news-glava-fbr-nashel-sekretnye-dokumenty-o-svyazyah-trampa-s-rossiey/
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