Fox News: Глава ФБР нашел секретные документы о "связях Трампа с Россией"

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил несколько секретных документов о якобы кампании против Трампа во время выборов в 2016 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News Digital.

Об этом изданию сообщили несколько источников в ФБР.

По их данным, документы, которые имеют статус секретности, были найдены в мешах для мусора в "секретной комнате бюро", где обычно сжигают документацию.

Ожидается, что документы рассекретят и передадут председателю юридического комитета Сената Чаку Грассли, который в конечном итоге решает - публиковать документ или нет.

Издание, ссылаясь на источник, сообщает, что среди документов было секретное приложение к отчету бывшего спецпрокурора США Джона Дарема, который в 2023 году заявил, что ФБР действовало нехарактерным образом в случае с "расследованием о связях Трампа с Россией".

"В итоге обнародование секретного приложения придаст больше достоверности утверждению о том, что в правительстве США существовал скоординированный план по оказанию помощи предвыборной кампании (Хиллари Клинтон - прим. ред.) посредством нагнетания скандала о связях Трампа с Россией", - говорится в материале.

Fox News Digital обратился за комментариями к бывшим директорам ФБР Кристоферу Рэю и Джеймсу Коми, но пока не получил ответа.

Отметим, ранее глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила бывшего президента США Барака Обаму в манипулировании разведданными о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

Как заявила Габбард, Обама направлял разведсообщество для создания ложной теории. Она привела к многолетнему заговору, целью которого был подрыв президентства Трампа. Прежней американской администрацией было намеренно создано множество ложных документов, содержание которых противоречило оценкам разведывательного сообщества.

"Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены", — считает глава нацразведки.

Именно об этой кампании и теории о "российском следе" в выборах 2016 года и идет речь в документах, обнаруженных Пателем в "секретной комнате" ФБР, уточняет Fox News Digital.

Напомним, ранее Трамп обвинил экс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. Тогда Трамп положительно оценил выступление директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса.

По словам Трампа, они "фантастическим образом высказались о необходимости преследования Обамы и бандитов, которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня".

Позже Трамп заявил, что дело миллиардера Джеффри Эпштейна было написано его политическими оппонентами, и указал на экс-президента страны Барака Обаму и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Кроме того, Трамп опубликовал в соцсети видео, сгенерированное ИИ и показывающее "арест" экс-президента США Барака Обамы.

Представители Обамы уже отреагировали на обвинения - они назвали их чушью и дезинформацией.

"Эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание", - заявил пресс-секретарь Обамы Патрик Роденбуш.

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