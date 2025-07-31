США заявили о намерении добывать нефть в Пакистане
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США заключили сделку с Пакистаном о совместной добыче нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social, передает NUR.KZ.
В своей публикации Трамп заявил, что страны уже выбирают компанию, которая будет разрабатывать нефтяные месторождения Пакистана.
"Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и Соединенные Штаты будут совместно разрабатывать огромные нефтяные месторождения. Мы находимся в процессе выбора нефтяной компании, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!" - написал Трамп.
Напомним, накануне Дональд Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин на товары из Индии, в том числе за закупки у России. Кроме того, он добавил, что у США огромный дефицит в торговле с Индией.
Ранее Русская служба Би-би-си писала, что Дональд Трамп обещает сделать США главной энергетической державой планеты и "залить дешевой нефтью и сжиженным газом не только Америку, но и весь мир".
"Бури, детка, бури" - таким был лозунг предвыборной кампании Трампа. Он обещал масштабно нарастить производство нефти и других легких углеводородов на 3 млн баррелей в сутки.
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- Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин на товары из Индии, в том числе за закупки у России
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2270661-ssha-zayavili-o-namerenii-dobyvat-neft-v-pakistane/
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