Глава нацразведки США пригрозила Обаме сроком за измену и попытку переворота

Экс-президент США Барак Обама может быть привлечен к ответственности за госизмену и попытку государственного переворота, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом заявила глава национальной разведки страны Тулси Габбард на брифинге в Белом доме.

Ведомство обвиняет Обаму и его окружение в манипулировании разведданными о вмешательстве Москвы в выборы в США 2016 года. Российская сторона подобные обвинения отвергает.

«Мы передали и будем передавать все эти документы в министерство юстиции и ФБР для расследования уголовных последствий этого», — сказала глава Нацразведки. По ее словам, окончательное решение об уголовном преследовании Обамы будет принимать Минюст США.

Как заявила Габбард, Обама направлял разведсообщество для создания ложной теории. Она привела к многолетнему заговору, целью которого был подрыв президентства Трампа. Прежней американской администрацией было намеренно создано множество ложных документов, содержание которых противоречило оценкам разведывательного сообщества.

«Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены», — сказала Габбард

Как добавила представитель Белого дома Каролайн Левитт, действующий президент США Дональд Трамп хочет, чтобы распространявших теорию о «российском следе» и вмешательстве в выборы в США привлекли к ответственности.

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