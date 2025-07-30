Трамп заявил, что Джеффри Эпштейн "воровал" у него работниц из спа в клубе в Мар-а-Лаго
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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он больше двадцати лет назад рассорился со своим приятелем Джеффри Эпштейном, позже обвиненным в сексуальной эксплуатации и затем найденным мертвым в тюремной камере. По словам Трампа, Эпштейн переманивал у него работниц из спа в пляжном клубе в поместье Трампа во Флориде.
"Он забирал людей. Я говорю: не делай так больше, ты же знаешь, что они работают у меня, а после этого он еще нескольких забрал. Когда он это сделал, у нас с ним все было кончено", - сказал Трамп журналистам по пути из Шотландии, где его тоже спрашивали об отношениях с Эпштейном.
В Шотландии Трамп сказал, что Эпштейн "воровал" у него работников, а на уточняющий вопрос, были ли эти работники молодыми девушками, ответил утвердительно и добавил, что они работали в его спа.
Одной из этих девушек, по словам Трампа, была Вирджиния Джюффре, которая поступила на работу в Мар-а-Лаго в 2000 году, когда ей было 16 лет.
Джюффре заявляла, что когда она работала в спа, ее подрядила делать массаж Эпштейну его подельница Гислейн Максвелл.
Джюффре обвинила в сексуальных преступлениях против нее Эпштейна и сына королевы Великобритании принца Эндрю. Оба отвергали эти обвинения. В апреле этого года она покончила с собой в Австралии.
На прошлой неделе Белый дом заявил, что Дональд Трамп запретил Эпштейну показываться в Мар-а-Лаго за то, что тот был "мерзким типом".
Сейчас, когда журналисты спросили его, нет ли противоречия между этими двумя объяснениями, Трамп ответил: "Понимаете, это как бы немножко одно и то же".
Сторонники требуют объясниться
Трамп и Эпштейн, как писала пресса, рассорились в 2004 году из-за спора об одном объекте недвижимости в Палм-бич во Флориде.
Сейчас и оппоненты Трампа, и многие его сторонники требуют, чтобы его команда опубликовала документы по делу Эпштейна.
Сам Трамп по ходу предвыборной кампании обещал опубликовать эти документы, в частности, список богатых и высокопоставленных клиентов, который, как уверены многие его сторонники, вел Эпштейн, но в этом году министерство юстиции и ФБР заявили, что никакого такого списка не существует.
На прошлой неделе газета Wall Street Journal написала, что глава минюста Пэм Бонди в мае сообщила Трампу, что его имя фигурирует среди сотен имен, упомянутых в документах по делу Эпштейна. Само по себе это не означает, что Трамп делал что-либо противозаконное.
Когда миллиардер и девелопер Трамп и богатый финансист Эпштейн были дружны, их часто видели вместе на вечеринках. Позже по меньшей мере две женщины, которые были с ними на вечеринках, обвинили Трампа в сексуальных домогательствах.
Как сообщала газета New York Times, одна из них, Джилл Харт, еще в 1997 году обвинила Трампа в том, что он насильно целовал и трогал ее на вечернике в Мар-а-Лаго, на которой присутствовал и Эпштейн.
Трамп отверг обвинения, а иск Харт был отклонен.
Другая, модель Стэйси Уильямс, обвинила Трампа в том, что он хватал ее за интимные места, когда Эпштейн привез ее в Трамп-тауэр в Нью-Йорке.
На прошлой неделе Wall Street Journal заявила, что Трамп написал "скабрезную" дружескую открытку Эпштейну на его юбилей в 2003 году.
Трамп решительно заявил, что эта открытка - фейк, и подал на газету и ее издателя Руперта Мердока в суд.
Реагируя на требования сторонников Республиканской партии, комитет Палаты представителей Конгресса США вызвал для дачи показаний 11 августа Гислейн Максвелл, которая отбывает 20-летний срок.
Адвокаты Максвелл заявили, что Максвелл даст показания только при условии, что ей предоставят иммунитет или помилуют, а также заранее пришлют вопросы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2270427-tramp-zayavil-chto-dzheffri-epshteyn-voroval-u-nego-rabotnic-iz-spa-v-klube-v-mar-a-lago/
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