Трамп рассказал, как первая леди США относится к Путину
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Президент США Дональд Трамп в подкасте Pod Force One рассказал, что его супруга Меланья хорошо относится к российскому президенту, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
"Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть. Но она сказала: как жаль, они только что бомбили Киев. А я как раз говорил с ним в тот день днем", — заявил Трамп.
В подкасте он снова подчеркнул, что "разочарован" в российском коллеге.
В июле 2025 года конгрессмен Дон Бэкон заявил, что именно Мелания Трамп повлияла на ужесточение риторики и политики Трампа по отношению к России. Он рассказал, что первая леди регулярно напоминает президенту США о российских ударах по Украине.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2270250-tramp-rasskazal-kak-pervaya-ledi-ssha-otnositsya-k-putinu/
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