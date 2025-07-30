Трамп рассказал, как первая леди США относится к Путину

Президент США Дональд Трамп в подкасте Pod Force One рассказал, что его супруга Меланья хорошо относится к российскому президенту, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть. Но она сказала: как жаль, они только что бомбили Киев. А я как раз говорил с ним в тот день днем", — заявил Трамп.

В подкасте он снова подчеркнул, что "разочарован" в российском коллеге.

В июле 2025 года конгрессмен Дон Бэкон заявил, что именно Мелания Трамп повлияла на ужесточение риторики и политики Трампа по отношению к России. Он рассказал, что первая леди регулярно напоминает президенту США о российских ударах по Украине.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.