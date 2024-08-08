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Землетрясение произошло в Японии: объявлена угроза цунами

Опубликовано:

Япония
Япония. Иллюстративное фото: pexels.com

На юго-западе Японии в районе острова Кюсю зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами.

На официальном сайте национального метеорологического управления размещена карта, на которой можно увидеть ощутимость произошедшего землетрясения. В эпицентре, в районе острова Кюсю, магнитуда обозначена уже цифрой 7.1.

Очаг землетрясения залегал на глубине в 30 км.

В другом разделе сайта метеоагентства на карте обозначены области, в которых метеорологи объявили угрозу цунами.

Информации о жертвах и пострадавших еще не поступало.

Землетрясение магнитудой 7.1 балл произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 7.1 балл произошло в Японии. Фото: jma.go.jp

Напомним, ранее в январе, 9 числа, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата. Угрозу цунами не объявляли, но движение скоростных поездов было временно приостановлено.

1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших США и Британия предложили помощь Японии.

3 января президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.

На данным на 11 января сообщалось о более чем 200 погибших после землетрясения 1 января в Японии.

Что делать при землетрясении?

На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении:

  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
  • если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
  • не входите в дома: толчки могут повториться;
  • не пользуйтесь лифтами;
  • не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;
  • окажите первую помощь пострадавшим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2146293-zemletryasenie-proizoshlo-v-yaponii-obyavlena-ugroza-cunami/

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