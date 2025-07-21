Где Дональд Трамп проведет свой летний отпуск, выяснили СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует провести свой летний отпуск в Шотландии - там у него есть несколько полей для гольфа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Daily Telegraph.

Как пишет газеты, ссылаясь на источники, отпуск Трампа запланирован на конец июля. Ожидается, что во время отпуска он посетит Шотландию и осмотрит три своих поля для гольфа.

При этом, как пишет издание, во время поездки в Шотландию Трамп не планирует встретиться с королем Карл III - Букингемский дворец и Белый дом решили, что их встреча состоится во время официального визита Трампа в Лондон в сентябре, как и планировалось.

Даунинг-стрит подтвердила, что сэр Кир Стармер присоединится к президенту США на неформальной встрече, которая, вероятно, пройдет в Абердине. Ожидается, что главной темой станет торговое соглашение между Великобританией и США.

Сообщается, что на этой неделе Трамп отправится на поле для гольфа Turnberry в Южном Эйршире, которым он владеет с 2014 года, а также на поле Trump International, которое, по утверждениям экологов, уничтожило одну из самых редких в мире систем песчаных дюн.

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