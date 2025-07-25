США прекратили переговоры с ХАМАС в Катаре

Делегация США прекратила переговоры с ХАМАС о секторе Газа и покидает Катар. Об этом заявил посланник Трампа Стив Уиткофф, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По словам Уиткоффа, последний ответ ХАМАС "явно демонстрирует отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе", и США "теперь рассмотрят альтернативные варианты возвращения заложников домой и попытаются создать более стабильную обстановку для жителей Газы".

Теперь делегация США намерена вернуться домой.

"Ответ ключевого переговорщика США ставит под сомнение будущее дипломатических усилий и резко контрастирует с ранее озвученными источниками намеками на оптимизм. Это также грозит продлением катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа, где десятки людей умирают от голода", - пишет телеканал.

Между тем сам Уиткофф назвал решение ХАМАС позорным и эгоистичным.

"Мы полны решимости положить конец этому конфликту и добиться постоянного мира в Газе", — заявил Уиткофф.

Израиль также отозвал свою переговорную группу для консультаций.

В израильском МИДе на этой неделе РБК сообщали, что Израиль хотел бы заключить сделку по заложникам и сектору Газа, но не видит такого желания со стороны ХАМАС, поэтому "терпение на исходе". В случае провала переговоров израильская сторона пригрозила продолжить боевые действия в Газе в том же объеме "или хуже".

Напомним, 20 июля израильские военные приказали эвакуироваться жителям районов центральной части Газы, где боевые действия до сих пор не велись.

Между тем Минздрав Газы сообщил, что более 50 человек погибли, ожидая помощи, в условиях усугубляющегося голода.

Позже стало известно, что израильские войска начали наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа - в местности, где на земле боевых действий не было больше 20 месяцев. Это вызвало новую волну перемещений среди гражданского населения, в том числе среди тех, кто ранее уже был вынужден покинуть свои дома из-за продолжающегося почти два года конфликта.

Добавим, что еще в марте ХАМАС заявлял, что открыт к переговорам, но не пойдет на изменения уже достигнутых договоренностей. Группировка призвала международных посредников оказать давление на Израиль с целью продлить срок перемирия.

А в начале этого месяца Трамп призвал ХАМАС пойти на перемирие, заявив, что "дальше будет только хуже".

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