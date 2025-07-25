Франция решила признать палестинское государство. Израиль заявил, что это "награда за террор"
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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Будучи верным своему историческому обязательству по обеспечению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией Государства Палестина. Я торжественно объявлю об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года», — написал Макрон в соцсети Х, приложив к посту письмо главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.
«Необходимо немедленно установить перемирие, освободить всех заложников и оказать массивную гуманитарную помощь населению Газы. Необходимо также гарантировать демилитаризацию ХАМАС, обеспечить безопасность и восстановить Газу», — добавил Макрон.
Палестинские официальные лица приветствовали решение Макрона, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг станет «наградой за террор» после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.
«Палестинское государство в этих условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, они стремятся к созданию государства вместо Израиля», — говорится в заявлении Нетаньяху.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал решение Макрона абсурдным.
В настоящее время палестинское государство признало более 140 из 193 государств-членов ООН.
Среди них — Россия и Китай, а также несколько стран Евросоюза, в том числе Испания и Польша.
США и Британия не признали палестинское государство.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2268690-franciya-reshila-priznat-palestinskoe-gosudarstvo-izrail-zayavil-chto-eto-nagrada-za-terror/
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