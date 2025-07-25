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    Новости русской службы Би-би-си

    Франция решила признать палестинское государство. Израиль заявил, что это "награда за террор"

    Опубликовано:

    Флаг Палестины
    Флаг Палестины. Иллюстративное фото: P A Thompson/Getty Images

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    «Будучи верным своему историческому обязательству по обеспечению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией Государства Палестина. Я торжественно объявлю об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года», — написал Макрон в соцсети Х, приложив к посту письмо главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

    «Необходимо немедленно установить перемирие, освободить всех заложников и оказать массивную гуманитарную помощь населению Газы. Необходимо также гарантировать демилитаризацию ХАМАС, обеспечить безопасность и восстановить Газу», — добавил Макрон.

    Палестинские официальные лица приветствовали решение Макрона, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг станет «наградой за террор» после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

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    «Палестинское государство в этих условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, они стремятся к созданию государства вместо Израиля», — говорится в заявлении Нетаньяху.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал решение Макрона абсурдным.

    В настоящее время палестинское государство признало более 140 из 193 государств-членов ООН.

    Среди них — Россия и Китай, а также несколько стран Евросоюза, в том числе Испания и Польша.

    США и Британия не признали палестинское государство.

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