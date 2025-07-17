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    Еврокомиссия предложила выделить Украине еще 100 млрд евро

    Опубликовано:

    Флаг Евросоюза
    Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Joe Raedle/Getty Images

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект бюджета Евросоюза на ближайшие годы, в нем заложена помощь Украине на 100 млрд евро, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

    Выделить дополнительную помощь предлагается из долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы

    Как отмечает издание, сейчас фонд помощи Украины, заложенный в пересмотренный бюджет ЕС до 2027 года, составляет 50 миллиардов евро. Фон дер Ляйен заявила, что эти деньги постепенно расходуются, поэтому предлагается заполнить фонд, чтобы помочь Украине восстановиться и сделать шаги на пути к членству в ЕС.

    Общая сумма бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, по данным издания, составляет 1,816 триллиона евро.

    Предложение пока не утверждено, его будут обсуждать на протяжении двух лет.

    Добавим, фонд помощи Ukraine Facility – механизм поддержки Украины со стороны ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Он начал работу 1 марта 2024 года и стал крупнейшей в истории Евросоюза помощью не входящему в него государству.

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    Программа предусматривает стабильное финансирование в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год.

    Деньги предоставляются в соответствии с планами действий, согласованными с украинским правительством и ЕС.

    Напомним, в феврале прошлого года Русская служба Би-би-си сообщала, что 27 стран ЕС договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

    В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС выделит 160 млн евро на подготовку украинской энергетики к зиме. Также сообщалось, что с начала российского вторжения в феврале 2022 года ЕС предоставил Украине более 2 млрд евро помощи на восстановление разбомбленных электростанций, трансформаторов и линий электропередачи, газопроводов и тепломагистралей.

    В ноябре Еврокомиссия одобрила второй платеж макрофинансовой помощи в размере 4,1 млрд евро из фонда Ukraine Facility. А в апреле сообщалось, что Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш из фонда Ukraine Facility. Общая сумма поддержки в рамках этой программы уже достигла 19,6 млрд евро.

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