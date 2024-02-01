Все 27 стран ЕС одобрили 50 млрд евро помощи Украине. Ранее против выступал премьер Венгрии Орбан

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что 27 стран ЕС договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

"Это гарантирует постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины, — сказал глава Европейского совета Шарль Мишель. — Евросоюз, берет на себя лидерство и ответственность за поддержку Украины; мы знаем, что поставлено на карту".

Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может принять "странную и очень эгоистичную игру" Орбана, добавив, что, если Венгрия будет влиять на политику ЕС, Украина проиграет.

Ранее Орбан заявил, что хочет заставить ЕС пересмотреть свою политику в отношении Украины.

Он поставил под сомнение идею взять на себя обязательство финансировать Украину в течение следующих четырех лет, когда, по его словам, «мы даже не знаем, что произойдет через четверть года».

Многие связывают его решение с отказом ЕС выделить Венгрии 20 млрд евро из-за опасений по поводу прав человека и коррупции в стране.

Венгрия заблокировала помощь Украине в декабре, но не стала тогда препятствовать началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Орбан был против, однако вышел из зала при голосовании, что позволило утвердить во многом символическое решение.

Саммит проходил на фоне массовых акций протеста фермеров, которые приехали на тракторах, перекрыли движение и разожгли костры в самом центре города. Они призвали лидеров уделить больше внимания вопросам стоимости жизни, включая высокие налоги и чрезмерное, по их мнению, регулирование со стороны Брюсселя.

Венгерские СМИ незамедлительно опубликовали видеозапись встречи Орбана с фермерами. "Мы будем отстаивать голос народа! Даже если бюрократы в Брюсселе будут нас шантажировать", — заявил он.