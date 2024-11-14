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Еврокомиссия одобрила выделение Украине 4,1 млрд евро

Опубликовано:

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Еврокомиссия одобрила второй платеж макрофинансовой помощи в размере 4,1 млрд евро для Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

На сайте Еврокомиссии сообщается, что вынесено положительное решение по второму регулярному платежу в размере около 4,1 млрд евро в рамках поддержки Украины, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности страны.

Теперь это решение должен одобрить Совет ЕС, а общий объем средств, выделенных в 2024 году в поддержку плана Украины, будет увеличен до 16,1 млрд евро.

Информацию также подтвердила на своей странице в соцсети X президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия дала зеленый свет на новый платеж в размере 4 млрд евро из Ukraine Facility.

Приближается 1000-й день жестокой войны, которую ведет Россия, и мы поможем поддержать украинское государство, пока оно борется за выживание. Мы здесь надолго", - написала фон дер Ляйен.

Напомним, в феврале текущего года Русская служба Би-би-си сообщала, что 27 стран ЕС договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС выделит 160 млн евро на подготовку украинской энергетики к зиме. Также сообщалось, что с начала российского вторжения в феврале 2022 года ЕС предоставил Украине более 2 млрд евро помощи на восстановление разбомбленных электростанций, трансформаторов и линий электропередачи, газопроводов и тепломагистралей.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште и заявил, что его стране "нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах".

Также мы писали, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2187618-evrokomissiya-odobrila-vydelenie-ukraine-pomoshchi-bolee-chem-na-4-mlrd-evro/

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