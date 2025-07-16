Зеленский предложил назначить экс-премьера Шмыгаля министром обороны Украины
Опубликовано:
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить Дениса Шмыгаля министром обороны, об этом он заявил в своем вечернем обращении на официальной странице в Facebook, передает NUR.KZ.
"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны", - заявил Зеленский.
Также украинский лидер рассказал о новых функциях Минобороны. Теперь ведомство будет управлять и стратегическими отраслями промышленности.
Окончательное решение о назначении примет Верховная Рада.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский обновляет правительство Украины. Вместо Рустема Умерова министром обороны планируют назначить Дениса Шмыгаля.
В обращении к украинцам Зеленский рассказал о своих планах по обновлению кабмина.
Помимо этого украинский лидер предложил первому вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство страны.
Накануне Денис Шмыгаль подал в отставку - об этом украинский политик сообщил в соцсетях.
Сегодня "Русская служба Би-Би-Си" сообщила, что Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, который накануне попросил президента Владимира Зеленского уволить его. Шмыгаль занимал должность главы правительства более пяти лет - дольше всех в современной истории Украины.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Рада уволила Дениса Шмыгаля, дольше всех возглавлявшего правительство Украины. Почему это (не)важно
- Время для большого наступления России: какими могут быть "последние 50 дней войны"
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2265897-zelenskiy-predlozhil-naznachit-eks-premera-shmygalya-ministrom-oborony-ukrainy/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах