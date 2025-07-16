Зеленский предложил назначить экс-премьера Шмыгаля министром обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить Дениса Шмыгаля министром обороны, об этом он заявил в своем вечернем обращении на официальной странице в Facebook, передает NUR.KZ.

"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны", - заявил Зеленский.

Также украинский лидер рассказал о новых функциях Минобороны. Теперь ведомство будет управлять и стратегическими отраслями промышленности.

Окончательное решение о назначении примет Верховная Рада.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский обновляет правительство Украины. Вместо Рустема Умерова министром обороны планируют назначить Дениса Шмыгаля.

В обращении к украинцам Зеленский рассказал о своих планах по обновлению кабмина.

Помимо этого украинский лидер предложил первому вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство страны.

Накануне Денис Шмыгаль подал в отставку - об этом украинский политик сообщил в соцсетях.

Сегодня "Русская служба Би-Би-Си" сообщила, что Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, который накануне попросил президента Владимира Зеленского уволить его. Шмыгаль занимал должность главы правительства более пяти лет - дольше всех в современной истории Украины.

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