Рада уволила Дениса Шмыгаля, дольше всех возглавлявшего правительство Украины. Почему это (не)важно

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, который накануне попросил президента Владимира Зеленского уволить его. Шмыгаль занимал должность главы правительства более пяти лет — дольше всех в современной истории Украины.

Украина по конституции является парламентско-президентской республикой. То есть, очень упрощая, главным центром власти в стране является правительство, а самый могущественный человек, если речь идет о внутренней политике и экономике — это премьер-министр.

Поэтому по идее замена главы правительства, которая влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров, должна бы быть событием номер один в политической жизни страны, знаменовать собой новый этап ее развития.

Но на деле отставка Шмыгаля, возглавлявшего украинское правительство рекордные пять лет, на топ-новость не тянет.

Потому что, кажется, со времен Юлии Тимошенко в Украине не было премьера, который требовал для себя полномочий, прописанных в конституции. Власть в стране на самом деле сосредоточена в массивном сером здании на улице Банковой, то есть в администрации президента Украины.

Сейчас администрация называется Офисом, но никто не спорит, что именно здесь сходятся все силовые линии системы госвласти Украины.

Сразу после избрания на пост президента Владимир Зеленский распустил Верховную раду и создал новое парламентское большинство из во многом случайных людей, которых он лично за руку привел в политику.

Посему и сформированное этим большинством правительство — сначала Алексея Гончарука, потом Дениса Шмыгаля — подчас сложно было назвать полноценным участником политической жизни страны.

Все понимали правила игры: ключевые решения в Украине принимаются на Банковой, а правительству нужно реализовывать их, выступать фоном для успехов президента, иногда брать на себя ответственность за провалы.

Украинская власть в режиме выживания страны

С началом большой войны ситуация только усугубилась.

Сложность момента требовала концентрации власти в одном центре, и логично, что этим центром стал Владимир Зеленский.

Уже в 2022 году украинские политические комментаторы открыто заговорили о том, что правительство выполняет чисто технические функции, а любой профильный заместитель главы Офиса президента имеет больше власти и влияния, чем соответствующий министр.

Можно сказать, что по факту нынешняя система власти в Украине не соответствует ее же конституции. Но развязанная Россией война, оккупация части территории страны, ежедневные ракетные и дроновые обстрелы мирных городов тоже не соответствуют конституции Украины — и вообще много чему не соответствуют.

Украина выживает, как может, и завязанная на личность президента Украины система власти — это часть этой системы выживания. Поэтому дискуссия о том, чем будет отличаться политика правительства стопроцентно лояльной президенту Юлии Свириденко (ей Зеленский предложил возглавить правительство) от политики правительства стопроцентно лояльного президенту Дениса Шмыгаля, кажется беспредметной.

Контуры этой политики все равно будут задаваться на той же Банковой, и о каких-то значимых изменениях в этой связи можно было бы говорить разве что в случае, если бы возглавить правительство решил глава офиса президента, правая рука Владимира Зеленского Андрей Ермак. Но этого в обозримом будущем не произойдет.

Точно так же мало имеет смысла и разговор о том, почему смена правительства происходит именно сейчас.

Владимир Зеленский меняет своего премьера, потому что он может это сделать. Он (а не парламентское большинство, как прописано в конституции) называет имя новой главы правительства.

Он еще до назначения Юлии Свириденко на пост «нарезает» ей задачи. Он будет гордиться ее будущими успехами. И он будет нести ответственность за ее возможные неудачи.

Другое дело, что с этой самой ответственностью все не так просто. Политики, как известно, несут ответственность за свои действия на выборах. А проводить выборы в Украине до окончания войны, как известно, запрещает закон о правовом режиме военного положения.

Но, обращают внимание коллеги из издания «Украинская правда», ровно этот же закон запрещает и прекращать полномочия кабинета министров, а именно это произошло сегодня.

Как быть с этой коллизией — вопрос, возможно, едва ли не более важный, чем сама смена украинского правительства.

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