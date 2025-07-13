"Я не промахнусь": жителя США арестовали за публикации с фотографиями Трампа

В США арестовали жителя города Сан-Антониу за предполагаемые угрозы в адрес президента страны Дональда Трампа, передает NUR.KZ. Угрозы были замечены на странице мужчины в Facebook.

Как указано на сайте прокурора Западного округа штата Техас, 52-летний Роберт Эррера прокомментировал публикацию новостного агентства Сан-Антонио в Facebook. В ней шла речь о запланированном визите Дональда Трампа в Техас.

Сообщается, что Эррера оставил комментарий "Я не промахнусь", а также опубликовал фотографию президента Трампа в окружении агентов Секретной службы США сразу после покушения 13 июля 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания. Кроме того, к своему заявлению мужчина прикрепил фотографию штурмовой винтовки и заряженных магазинов.

"Эррера был арестован в тот же день, его обвиняют в угрозах президенту. В случае признания его виновным, ему грозит до пяти лет тюремного заключения", - добавили в прокуратуре.

Покушение на Дональда Трампа 13 июля 2024 года

13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

После этого директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. На слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия.

Когда Трамп провел первый после покушения предвыборный митинг на открытом воздухе, то вокруг трибуны было установлено пуленепробиваемое стекло.

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