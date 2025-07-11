Иностранный легион. Что известно о потерях иностранцев в составе российских сил в Украине

На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтеров установила имена 118 139 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. В их числе — более 500 иностранцев из 28 стран, включая США и Шри-Ланку.

Это только те жители иностранных государств, кто на момент подписания контракта не имел российского гражданства и чью гибель удалось подтвердить на основе открытых источников — сообщений властей, публикаций родственников в соцсетях или фотографий могил. Реальные цифры потерь иностранных граждан, воевавших в Украине на стороне России, будут гораздо выше.

Составляя поименный список, мы не использовали данные украинской стороны и публикации западных разведок.

Из модели — в штурмовики

«Телосложение спортивное, рост 179 сантиметров. Увлекаюсь прочтением книг, люблю готовить», — написал 25-летний Ахмед Валид Дераз в своей анкете на одном из сайтов, где ищут моделей для фото- и видеосъемок. Мужчина загрузил свои фото с предыдущих проектов.

На одном черно-белом кадре Ахмед томно смотрит на девушку, одетую в белый обтягивающий гипюр. На другом — он в анфас, скрестив руки на обнаженной груди. Еще одно фото сделано на фоне голубых волн в родном Египте.

Судя по публикациям в соцсетях, по меньшей мере с 2021 года Ахмед Дераз жил и работал в Екатеринбурге. В свободное от съемок время любил кататься на электросамокате.

Последний раз заявку на работу в качестве модели он подал в июне 2023 года. Затем следы египтянина теряются. Известно лишь, что в какой-то момент он подписал контракт с российской армией и погиб 17 марта 2024 года в Украине.

Похоронили Ахмеда по исламским традициям, рядом с надгробием поставили флаг Египта.

Дераз — один из четырех граждан Египта и один из 523 иностранцев, погибших в составе российских сил в Украине.

От заключенных до добровольцев

По числу погибших среди иностранцев, скорее всего, лидирует КНДР. Но рядовые северокорейцы не пользуются соцсетями, а официальный Пхеньян скрывает данные о своих потерях, поэтому мы пока не смогли установить имя ни одного погибшего из Северной Кореи. По оценке разведки Южной Кореи, на фронте погибло около 600 северокорейских солдат.

Среди погибших иностранцев, чьи личности нам удалось установить, больше всего граждан Таджикистана (72 человека), рядом находится и Узбекистан (66 человек).

В обоих случаях более половины погибших — это те, кто отправился на фронт из российских колоний. 43 человека из Таджикистана и 46 человек из Узбекистана попытались «обнулить» тюремное заключение, чаще всего подписывая контракты с ЧВК «Вагнер».

С января 2023 года право на вербовку из колоний перешло исключительно к министерству обороны России, а «вагнеровцев» стали постепенно отодвигать на второй план. Конфликт завершился неудавшимся мятежом Евгения Пригожина, фактическим роспуском ЧВК «Вагнер», а затем и гибелью Пригожина в авиакатастрофе. В 2024 году случаи вербовки иностранцев на фронт из колоний были, но носили уже менее массовый характер.

По мнению правозащитников, полномасштабное вторжение России в Украину стало средством давления на мигрантов из центральноазиатских стран, работающих в России: им навязывают участие в войне в обмен на обещания, например, снять запрет на въезд, ускоренно получить гражданство или аннулировать выдворение. Адвокаты зафиксировали множество случаев, когда мигрантов угрозами заставляли подписывать контракты с российским министерством обороны.

На постсоветском пространстве выделяются потери выходцев из Грузии (63 человека). Почти все они — жители Южной Осетии и Абхазии, регионов, фактически вышедших из-под контроля Тбилиси в 1991–1993 годах. Жители Кавказа на войну чаще всего шли добровольцами, некоторые были офицерами или профессиональными военными еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди погибших иностранцев из-за пределов СНГ больше всего граждан Непала: в нашем именном списке значатся 70 человек. Еще около 50 непальцев числятся пропавшими без вести. Власти Катманду уже направили в Россию образцы ДНК родственников для идентификации тел.

Раньше всех, в июне 2023 года, погиб Сандип Тапалия, принадлежавший к гуркхам — непальским горцам-солдатам, которых за силу и дисциплину традиционно вербуют в элитные подразделения Великобритании и Индии.

Сандип погиб в возрасте 30 лет и был похоронен на кладбище в Иванове. Основная волна вербовки из Непала проходила летом и осенью 2023 года. Уже в декабре Катманду потребовал у Москвы больше не набирать граждан Непала в армию России. Тем не менее их вербовка — пусть и более тихими темпами — еще какое-то время продолжалась. Последний известный нам гражданин Непала, воевавший на стороне России, погиб в марте 2024 года.

За Россию в войне против Украины воевали и выходцы из африканских стран: Эфиопии, Замбии, ЦАР, Танзании и Того. На кладбище в Рязани среди могил десантников волонтеры обнаружили четыре таблички с именами жителей Шри-Ланки. По данным властей Шри-Ланки, в российскую армию завербовались по меньшей мере 288 отставных солдат этой страны, 16 из них погибли.

Среди погибших за Россию есть и американцы. Один из них — сын действующего заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс. Молодой человек несколько лет искал себя, проводя время то на экологических фермах, то на слетах хиппи-движений, установили «Важные истории»*, первыми узнавшие об участии Глосса в войне. В августе 2023 года Майкл приехал в Россию, а уже в сентябре подписал контракт. В апреле 2024 года он погиб.

По данным американской разведки, в рядах российской армии — «считанные единицы» американцев, в то время как в украинские подразделения вступили 2-3 тысячи граждан США.

В нашем списке погибших упомянуты также 54 гражданина Украины, погибшие на фронте в составе российских формирований. Это только те люди, которые были прописаны на территориях, подконтрольных Украине на момент начала полномасштабной войны. Большинство из них завербовались на войну из исправительных колоний. Воюющие на стороне России жители Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины учитываются нами отдельно, их потери не отражены в этой сводке.

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