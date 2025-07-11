"Коалиция желающих" заявила о готовности патрулировать небо и море Украины
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В "коалиции желающих" заявили, что готовы патрулировать небо и море Украины, если Россия и Украина заключат соглашение о перемирии или прекращении огня, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.
"Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии", — отметил Макрон.
По словам президента Франции, его слова можно воспринимать как "стратегический сигнал" Москве.
Кроме того, как отметил Макрон, Франция и Великобритания могут увеличить потенциальное число миротворцев, которых отправят в Украину следить за соблюдением условий перемирия, если сделка между РФ и Украиной все же будет заключена. Речь идет о 50 тыс. военных.
Как заявили в Елисейском дворце, эти силы уже играют "важную роль в организации "Коалиции желающих".
Отметим, "Коалиция желающих" — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые, в частности, выступают за то, что Россия сначала должна согласиться на временное прекращение огня. Они также допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.
Предполагается, что мониторинг перемирия в воздухе, на море и на суше будет идти в тесной координации с США, а основным элементом гарантий безопасности для Украины должен стать миротворческий контингент.
Напомним, в марте в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании, Канады, Польши, Италии, Дании, президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.
Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США. О чем в итоге договорились стороны, модно почитать здесь.
Позже представители Евросоюза и правительства Великобритании вновь собрались в Лондоне, чтобы обсудить "пути усиления давления на Россию и обеспечения мира в Украине".
К слову, Канада, Великобритания и Франция ранее заявляли о готовности отправить своих миротворцев в Украину.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2264139-koaliciya-zhelayushchih-zayavila-o-gotovnosti-patrulirovat-nebo-i-more-ukrainy/
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