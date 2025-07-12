Названа причина крушения самолета в Индии

Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии опубликовало предварительный отчет комиссии по расследованию крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, передает Channel News Asia.

Предварительный отчет о крушении самолета Boeing Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмадабаде показал, что через три секунды после взлета переключатели топливного отсека двигателя самолета отключились и двигатель остался без топлива.

В своем 15-страничном отчете бюро расследований сообщило, что как только самолет достиг максимальной скорости, "выключатели подачи топлива в двигателях 1 и 2 переключились из положения "Запуск" в положение "Выключить" один за другим с промежутком времени в 1 секунду".

"На записи в кабине пилотов слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он перекрыл топливо. Но тот ответил, что он этого не делал", - говорится в отчете.

Самолет начал быстро терять высоту.

Затем переключатели вернулись в положение "Запуск", и двигатели, казалось, начали набирать мощность, но один из пилотов подал сигнал бедствия.

На месте крушения оба топливных переключателя были найдены в рабочем положении, но в отчете говорится о признаках их повторного включения перед крушением на малой высоте.

Американский эксперт по авиационной безопасности Джон Кокс заявил, что пилот не сможет случайно сдвинуть топливные переключатели. Их отключают во время полета только в экстренных ситуациях, например, при возгорании двигателя. В отчете такие ситуации не упоминаются.

Напомним, 12 июня самолет авиакомпании Air India потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии вскоре после взлета. На борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 бортпроводников.

Позже стало известно, что лайнер рухнул на здание общежития для врачей. Поэтому погибли не только летевшие на воздушном судне, но и люди, находившиеся в общежитии, в которое врезался самолет. В результате общее число жертв составило около 290 человек.

Единственным выжившим в авиакатастрофе оказался гражданин Великобритании Вишвакумар Рамеш. Он рассказал журналистам о произошедшем.

Также предварительной причиной крушения самолета авиакомпании Air India уже ранее называли отказ двигателей.

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