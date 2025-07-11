Молдова отказалась пропускать депортированных Россией украинцев, застрявших на грузинской границе

Почти 60 депортированных Россией украинцев застряли на российско-грузинской границе и вынуждены жить в подвальном помещении без права выхода на улицу. Среди них — как бывшие заключенные, вывезенные Россией из украинских тюрем в российские колонии, так и жители оккупированных территорий Украины. Возвращаться в Россию им запрещено, но дальше их уже не пропускают. Единственный выход — возвращение в Украину через Грузию и Молдову. Но с начала июля и этот маршрут оказался закрытым, говорят правозащитники.

«Ад не заканчивается у нас. Нас никто не хочет ни пускать, ни выпускать. Сейчас мы опять находимся в подвале», — говорит Сергей.

Он уже почти месяц живет у грузинского пропускного пункта «Дариали» на российско-грузинской сухопутной границе.

Здесь, между российским пропускным пунктом «Верхний Ларс» и расположенным на грузинской стороне пропускным пунктом «Дариали», в приграничном подвальном помещении без окон и вентиляции застревают после депортации из России украинцы, по большей части освободившиеся из российских тюрем бывшие заключенные. У многих из них нет действующих документов. Возвращение в Россию им запрещено, но дальше их не пропускают.

Людей в подвале становится все больше, но единственный выход — возвращение в Украину через Грузию и Молдову — теперь тоже на неопределенное время закрыт.

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«У нас как в той детской сказке про варежку, которая набивается и набивается. Привозят и привозят украинцев, но никуда нас не вывозят», — говорит с горечью Сергей.

В июне по этому маршруту из подвала выехали около 30 человек. После подтверждения у них украинского гражданства Грузия пропустила их транзитом. Их отвозили под конвоем в тбилисский аэропорт, откуда они летели в Кишинев, а потом уже на автобусе добирались до Одессы.

Но незадолго до отправления очередной группе из трех человек сообщили, что они никуда не летят, и Молдова отказалась их пропускать.

По словам юриста организации «Защита заключенных Украины» Анны Скрипки, причиной стали четыре обладателя «белых паспортов» — выданного украинским посольством удостоверения, которое дает право вернуться в Украину. Они выехали из Грузии, но до Одессы так и не доехали.

«Людей, которые прилетали в Молдову, сажали полицейские на автобус, но дальше они ехали сами. Некоторые не доехали. В этом была проблема. Они не имели права оставаться в Молдове, у них нет документов, кроме удостоверения на возвращение в Украину. В Украину, а не Молдову», — говорит она.

Официальных заявлений ни одна из сторон пока не делала, но по информации правозащитников, украинское консульство в Тбилиси ведет переговоры с представителями Молдовы.

На запросы Би-би-си Министерство иностранных дел Украины, МИД и пограничная полиция Молдовы к моменту опубликования материала не ответили.

Из колонии в подвал

Сергея привезли к российско-грузинской границе из российского центра временного содержания иностранцев в середине июня. В России он 10 лет просидел в колонии в Волгограде. Туда российские власти его этапировали из оккупированного Крыма, где он был осужден. Би-би-си не раскрывает деталей дела из-за опасения за безопасность Сергея.

«О том, что меня депортируют [из России], они мне сказали еще в колонии. После того как у меня закончился срок, за мной приехали сотрудники МВД. Полгода я находился в центре для содержания иностранных граждан, а теперь вот в этом подвале сижу», — говорит он.

Ему, как и многим, сотрудники ФСБ и МВД предлагали российский паспорт в обмен на участие в войне против Украины, утверждает Сергей. «Я им прямо сказал, что вы не к тому человеку пришли, против кого мне воевать? Я там родился, и сейчас мне идти туда воевать?» — говорит он.

Депортировали Сергея из России с запретом на возвращение в последующие восемь лет. Несмотря на это, на пересечение российской границы у него ушло около суток.

«Меня привезли на границу, пришли службы ФСБ, забрали у меня телефон. Часов пять его проверяли, а потом мне говорят [российские пограничники], что не будут депортировать, потому что паспорт просроченный и не подтвердили мою личность. Все это смешно выглядело… Собирались вообще отправить обратно в центр. Потом мы поехали во Владикавказ, они созванивались с генералами, делали мне какие-то документы, справки… Но все-таки с горем пополам потом поставили печать на выдворение и выдворили», — говорит он. Из документов с собой у Сергея, по его словам, был просроченный внутренний паспорт и ксерокопия загранпаспорта.

К грузинской границе он добрался уже ночью. Вспоминает, что там его встретили недружелюбно. Пограничник стал спрашивать, зачем он приехал, начал кричать и грозился вернуть в Россию.

«Потом они позвали старшего по смене, они начали между собой говорить по-грузински, оформили какие-то бумаги и провели вот в этот подвал», — рассказывает он.

К российско-грузинской границе депортированных стали отправлять из центров временного содержания иностранцев с 2023 года, говорит директор организации Volunteers Tbilisi Мария Белкина. Это же Би-би-си подтвердили и в МВД Грузии.

Россия отправляла сюда заключенных, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. Чаще всего они отбывали сроки уже в российских колониях, куда их насильно вывезли.

У этих людей зачастую не было никаких документов, кроме справки об освобождении. Требовалось время на их проверку и подготовку документов украинской стороной.

«Там осужденные граждане, которых не эвакуировали, вследствие чего их увезли в Россию. Это жертвы военных преступлений, которые пережили пытки и депортацию», — говорит Анна Скрипка.

Перемещение гражданских лиц, которыми являются заключенные, с оккупированных территорий запрещает 4-я Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, отмечает в комментарии Би-би-си юрист-международник из университета Кельна Глеб Богуш. Как Конвенция, так и Римский статут криминализируют такие действия как военное преступление, добавляет он.

Впоследствии к заключенным добавились еще несколько категорий украинских граждан, которые также застряли на границе, рассказывает Белкина. Это, по ее словам, те, кто был осужден в России и отбыл там наказание, и жители оккупированных территорий Украины без судимости, депортированные Россией после отказа от российского гражданства.

Около десяти застрявших сегодня на российско-грузинской границе говорят, что у них нет судимости, отмечает Скрипка.

«Но мы не можем с уверенностью говорить, без судимости они или нет. У нас были случаи, когда человек говорил, что он не судимый, мы пробиваем по базе судебных решений, а это не так, — говорит она. — Если человек едет с заграничным и внутренним паспортом, с пакетом документов, мы понимаем, что он, возможно, без судимости, так как у заключенных зачастую такого пакета документов нет».

Грузинский коридор

Украинские правозащитники связывают рост потока депортированных с вступившим в силу указом Владимира Путина, согласно которому украинцы до 10 сентября 2025 года должны либо узаконить свой статус, либо покинуть страну. Решение касается и оккупированных Россией украинских областей.

«Этот процесс уже начался, потому что они хотят уложиться в срок. Мы думаем, что после 10 сентября будет наплыв еще больше», — говорит юрист Анна Скрипка.

В июне число удерживаемых на границе увеличилось в разы. В какой-то момент в подвале, где всего 17 спальных мест, одновременно оказалось 57 человек.

Скрипка связывает происходящее с попыткой России использовать бывших заключенных для обмена. По ее словам, с августа прошлого года поток из центров временного содержания иностранных граждан в Грузию временно приостановился, возобновившись с 10 июня, после того, как начался второй масштабный обмен пленными между Украиной и Россией.

По данным правозащитников и СМИ, во время обмена в формате 1000 на 1000 в мае этого года Россия вернула в Украину часть заключенных, осужденных по уголовным преступлениям.

«Я теперь понимаю причину. Они накапливали обменный фонд украинцев. Поток возобновился после того, как второй раз, когда они хотели привезти под обмен, у них ничего не получилось», — говорит она.

Вместе с нарастанием количества депортированных из России ужесточились требования грузинской стороны. Если раньше она пропускала даже с внутренними украинскими паспортами старого образца, сейчас, по словам правозащитников, требует подтверждения гражданства Украины и у тех, у кого есть заграничный паспорт.

«Им не то чтобы отказывают во въезде, но требуют пройти процедуру, которая подтверждает, что они — граждане Украины. Все это время человек должен жить у границы в подвале. Зачем это делать людям, у которых загранпаспорт, которых и так можно по базе проверить, вызывает вопросы», — говорит Мария Белкина.

Если у человека нет никаких документов, то его личность приходится подтверждать через различные запросы в украинские госорганы — по итогам этого процесса человек получает «белый паспорт», с которым может въехать в Украину.

В МВД Грузии на вопрос Би-би-си, изменились ли процедуры на границе в отношении украинских граждан, на момент публикации этого материала не ответили. «Мы активно сотрудничаем с украинской стороной для обмена информацией», — заявили в ведомстве.

В апреле этого года Грузия сократила срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины от трех лет до одного года, хотя въехавшим до 24 февраля этого года разрешается оставаться до 24 февраля 2026 года. Грузинский парламент также принял ряд законопроектов, ужесточающих миграционную политику, например, власти теперь могут рассматривать заявки на политубежище без допуска на территорию страны.

Получить ответ от посольства Украины в Грузии к моменту публикации этого материала Би-би-си не удалось, но после серии репортажей в СМИ о застрявших на границе украинцах в МИД Украины заявили, что дипломаты работают над решением проблемы и дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины. Би-би-си направила запрос в МИД Украины и ждет ответа.

Отношения между двумя странами обострились после полномасштабного вторжения России в Украину. Грузинские власти не стали вводить антироссийские санкции и обвиняли Киев в попытке втянуть Грузию в войну против России.

Украина отозвала своего посла из Тбилиси, а позднее ввела санкции против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и ряда грузинских чиновников.

Застрявшие

На кадрах, которые отправил из подвала правозащитникам Сергей, видны разложенные на полу матрасы, перегородки из развешанных покрывал и несколько двухъярусных кроватей в «VIP комнате» — ее называют так именно из-за наличия кроватей.

«Воздуха нет. Вот вентилятор у нас, который, похоже, поломался…спасибо волонтерам, нам хоть матрасы принесли. Конечно, не хватает матрасов, и вот так выживаем, по очереди спим», — рассказывает Сергей, снимая на мобильный телефон подвал с серыми стенами.

На видео слышны голоса других людей. Кто-то говорит, что не надо снимать, а другой голос возражает: «Если в Украине покажут, надо снимать!»

«Вот пацаны одесситы, харьковчане, со всех областей. Вот так вот Грузия нас встретила тепло, радужно, отлично просто», — с горькой иронией завершает Сергей экскурсию по трем комнатам с серыми стенами.

Продукты питания и первой необходимости привозят волонтеры. «Мы привозили туда постельное белье, полотенца, какие-то ведра, плитки, обогреватели, чтобы люди хоть как-то могли там жить», — говорит Белкина.

В начале июля гуманитарную помощь пока одноразово доставил грузинский Красный Крест. Пакеты с помощью передают через грузинских пограничников.

«У людей нет возможности выйти спокойно постоять и увидеть белый свет. Это бывает редко и контролируется. Они находятся в подвале практически все время. Максимум — лестница, которая ведет наверх, за которую выходить нельзя. Это абсолютно бесчеловечно», — говорит директор Volunteers Tbilisi Мария Белкина.

По ее словам, почти у всех бывших заключенных закрытая форма туберкулеза, которая в сыром подвальном помещении грозит перерасти в открытую. По словам Белкиной, такой случай уже был, но болезнь не распространилась на остальных.

За последние два года, по ее словам, было два случая смерти бывших заключенных после их выхода из подвала. «Одного из них вывезли в больницу, и он не выжил, второй выехал из подвала и через день попал в больницу и не выжил. То есть у них был целый букет болезней, и понятно, что две недели в холодном подвале никого здоровей еще не делали. При этом доказать, что они конкретно в подвале что-то подхватили и умерли, конечно, нельзя», — говорит Белкина.

Путь домой

Потоки депортированных из России украинцев будут расти, предполагают правозащитники. По словам Белкиной, к выдворению из российских центров временного содержания иностранцев готовят еще около 800 человек.

«Это не значит, что все 800 человек попадут в Грузию, но это довольно реалистично. В сентябре цифра может увеличиться кратно», — говорит Белкина. Би-би-си отправила запрос в российский МВД с просьбой подтвердить эту цифру.

По словам Анны Скрипки, депортированным Россией бывшим заключенным Украина как государство ничем не помогает. Помочь с жильем и работой пытается их организация.

Некоторые после возвращения из России могут оказаться даже за решеткой, но только те, кто был осужден в Украине и кому Россия сократила назначенные украинским судом сроки.

«Когда такие люди возвращаются, их сажают до конца срока, который был в приговоре. Но им засчитывают все до пересечения границы. То есть если у человека закончился срок, даже пока он был в пути, а не когда его Россия освободила, его уже не посадят. Хотя и были случаи, когда сроки после освобождения и до пересечения границы не засчитали, потому что нет единого закона и судебной практики», — говорит она.

По ее словам, всего под российскую оккупацию после 2022 года попали 3100 человек, находившихся тогда в местах лишения свободы. Из них 1800 были вывезены в Россию из Херсонской и Николаевской областей Украины. Организации удалось вернуть в Украину около 500 бывших заключенных, большую часть — транзитом через Грузию.

Но проблема не решается годами: «Плохая коммуникация между странами. Мы кричим по этому вопросу уже два года. Все знают, что через Ларс (Верхний Ларс, пропускной пункт между Россией и Грузией — Би-би-си) они едут, и там невыносимые условия. Это ведь проблема не одного дня, а с 2023 года».

Сергей продолжает ждать новостей. Вместе с ним на российско-грузинской границе удерживают еще 58 человек, в том числе три женщины.

Он признается, что на самом деле возвращаться в Украину ему особо некуда. Мать у него умерла, еще когда он был в колонии, брат погиб на войне в рядах ВСУ, в дом под Днепропетровском попал снаряд.

Заграничный паспорт ему не стали обновлять в Грузии, и у него есть право только на возвращение в Украину. По его мнению, украинские власти сейчас всячески пытаются вернуть людей в страну, чтобы пополнять ряды ВСУ.

«Я не против защищать свою родину, я и присягу давал, но я 10 лет отсидел в России и 10 лет я видел только изоляторы и плохое обращение. Как человека, меня можно понять. Я хочу хоть немного пожить, хоть немного воздуха увидеть. У меня ни семьи, ни детей. С камеры прямо в окоп я, конечно, не горю особым желанием попасть».

По данным Би-би-си, возвращающихся таким образом граждан Украины на границе опрашивают сотрудники Службы безопасности Украины. После этого они, как правило, едут куда захотят: прямо на границе мобилизации они могут не опасаться. Тем не менее по прибытии на место постоянного проживания вернувшиеся граждане должны на общих основаниях встать на воинский учет.

Нина Ахметели

Би-би-си

При участии Святослава Хоменко

Редактор — Ольга Шамина

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