Евросоюз выделит на восстановление Украины 2,3 млрд евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила сегодня новый пакет финансовой помощи Украине на 2,3 млрд евро для восстановления страны, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ЕК.

Новый пакет включает 1,8 млрд евро в виде гарантий по кредитам и 580 млн евро в виде грантов. Ожидается, что программа позволит привлечь до 10 млрд инвестиций.

"Сегодня ЕС подтверждает свою роль сильнейшего партнера Украины. Не только главный донор, но и ключевой инвестор в ее будущее. Подписав соглашения на сумму 2,3 млрд евро, мы намерены привлечь до 10 млрд евро инвестиций для восстановления домов, открытия больниц, оживления бизнеса и обеспечения энергоснабжения. Это солидарность в действии", - заявила фон дер Ляйен.

Подписанные соглашения включают в себя: поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение стратегических инвестиций, восстановление городов, энергетическую безопасность и "зеленый" переход, а также восстановление критической инфраструктуры.

Поддерживаемый Еврокомиссией фонд реконструкции Украины создан при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, Францией, Германией, Италией и Польшей.

Также напомним, что на заседании кабмина США во вторник Трамп не одобрил приостановку поставок оружия Украине и поручил возобновить их.

2 июля в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США.

Как сообщали СМИ, решение было принято после того, как глава Пентагона потребовал провести проверку запасов боеприпасов Вооруженных сил США. Отмечалось, что запас американских ВС значительно истощился за несколько лет войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Позже в Госдепе заявили, что США лишь взяли паузу в поставках оружия Украине, а не прекратили военную помощь полностью.

На новости отреагировал глава Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

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