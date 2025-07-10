"Несет чушь": в Кремле отреагировали на резкое заявление Трампа о Путине

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в Кремле "достаточно спокойно" относятся к жесткой риторике Трампа и настроены на продолжение диалога, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, в Кремле не стали критиковать резкие комментарии президента США Дональда Трампа об отсутствии прогресса в диалоге с Россией.

"Во-первых, у Трампа, в целом, достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует и так далее", - отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Москве намерены продолжать усилия по "починке изрядно поломанных двусторонних отношений".

Поясняется, что накануне Трамп обвинил Путина в том, что тот, говоря об Украине, "несет чушь".

"Он все время очень мил, но за этим - бессмыслица", - сказал американский президент журналистам в Белом доме.

Он повторил, что "очень недоволен" Путиным, поскольку их телефонный разговор на минувшей неделе не привел к прогрессу в достижении мирного соглашения по Украине.

Напомним, 3 июля Путин и Трамп вновь поговорили по телефону. Как сообщал помощник Путина, они обменялись мнениями по ситуации в Украине. Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

"Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится", - сообщил Юрий Ушаков.

Позже, комментируя журналистам разговор, Трамп заявил, что недоволен беседой, поскольку не видит прогресса.

А пару дней назад Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз" на фоне недовольства действиями Путина.

Отметим, до этого главы США и России созванивались в марте, тогда разговор продлился более часа. После беседы обе стороны подчеркивали, что диалог прошел хорошо.

До этого телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

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