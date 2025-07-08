Трамп пообещал поставить Украине больше оружия

Президент США Дональд Трамп в Белом доме пообещал поставить Украине больше оружия, хотя ранее сообщалось о приостановке военной помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Соответствующее заявление прозвучало во время встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Глава США заявил, что он недоволен позицией руководства РФ по войне в Украине и разочарован нежеланием Путина останавливать войну.

Кроме того, Трамп анонсировал передачу оружия украинской армии.

"Мы пришлем больше оружия. Мы должны. Они должны быть в состоянии защитить себя. Их сейчас очень сильно обстреливают", - заявил Трамп.

Напомним, 2 июля в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США.

Как сообщали СМИ, решение было принято после того, как глава Пентагона потребовал провести проверку запасов боеприпасов Вооруженных сил США. Отмечалось, что запас американских ВС значительно истощился за несколько лет войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Позже в Госдепе заявили, что США лишь взяли паузу в поставках оружия Украине, а не прекратили военную помощь полностью.

На новости отреагировал глава Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

По словам украинского лидера, сейчас строится новая сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности, промышленности технологических секторов.

Между тем Русская служба ВВС писала, приостановка американской помощи, если речь действительно идет о том списке, который публиковали западные СМИ, очень плохая новость и для фронта, и для тыла Украины. На что и как может повлиять решение Белого дома - читайте здесь.

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