Макрон заявил, что Европа никогда не оставит Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в британском парламенте, заявил, что европейские страны никогда не оставят Украину, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на французские телеканалы, в качестве доказательств своих слов Макрон напомнил о создании "Коалиции желающих".

"Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, начать переговоры по построению прочного и длительного мира, потому что на карту на Украине поставлены наша безопасность и наши принципы", — цитирует издание французского президента.

Макрон призвал Великобританию, которая вместе с Францией играет координирующую роль в "Коалиции желающих", "двигаться рука об руку", несмотря на то, что Великобритания вышла из Евросоюза.

"Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, мы должны работать вместе, чтобы защищать международный порядок, который мы создали после Второй мировой войны", — отметил он.

Издание отмечает, что "Коалиция желающих" — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые, в частности, выступают за то, что Россия сначала должна согласиться на временное прекращение огня. Они также допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Предполагается, что мониторинг перемирия в воздухе, на море и на суше будет идти в тесной координации с США, а основным элементом гарантий безопасности для Украины должен стать миротворческий контингент.

Напомним, в марте в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании, Канады, Польши, Италии, Дании, президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США. О чем в итоге договорились стороны, модно почитать здесь.

Позже представители Евросоюза и правительства Великобритании вновь собрались в Лондоне, чтобы обсудить "пути усиления давления на Россию и обеспечения мира в Украине".

К слову, Канада, Великобритания и Франция ранее заявляли о готовности отправить своих миротворцев в Украину

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