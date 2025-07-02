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    Новости русской службы Би-би-си

    Как повлияет на войну остановка американской военной помощи Украине

    Опубликовано:

    Флаги США и Украины
    Помощь Украине. Фото: Nathan Howard/Getty Images

    Остановка (или пусть будет «приостановка») американской помощи, если речь действительно идет о том списке, о котором сообщают западные СМИ, — в целом очень плохая новость и для фронта, и для тыла Украины.

    Для фронта уменьшение поставок 155-миллиметровых снарядов для артиллерии и AGM-114 Hellfire — это ослабление во время большого летнего наступления россиян по всей линии фронта, пусть и не критичное в нынешних условиях поступлений артиллерийских боеприпасов из других источников и с учетом фактора ударных дронов на поле боя.

    Дефицит 227-мм реактивных снарядов GMLRS для HIMARS (о котором периодически писали и раньше) — это более ощутимый удар по способности «длинной руки», то есть способности ВСУ бить по ближнему тылу россиян, их путям логистики и штабам.

    Это является одним из принципиальных способов сдерживания российского наступления.

    Соответственно, эти функции будут все больше полагаться на украинскую штурмовую авиацию с крылатыми ракетами вроде Storm Shadow. Но это будет также увеличивать риски для пилотов.

    Все это явно не усиливает потенциал ВСУ в и без того сложных условиях противодействия превосходящим силам россиян на 1200-километровом фронте.

    Но значительно более критично прекращение передачи Украине американских зенитных ракет для систем ПВО. Прежде всего речь идет о ракетах PAC3 для систем PATRIOT, которые являются основным средством защиты объектов в украинском тылу от российских баллистических ракет.

    PAC3 всегда были дефицитными и применялись по «приоритетным» (то есть наиболее опасным) целям или для самозащиты самих систем PATRIOT.

    И если «ПВО-шные» ракеты Stinger и AIM-7 из США Украина уже активно пытается заменять аналогами из Европы, то хватит ли ракет для систем SAMP/T (аналогов PATRIOT в противоракетной обороне) — большой вопрос.

    А в условиях нехватки или исчерпания PAC3 вся территория Украины становится чрезвычайно уязвимой для российской баллистики.

    То есть, если реализуется худший сценарий, россияне смогут планомерно и без сопротивления выбивать те объекты в украинском тылу, которые сочтут нужным.

    Авиация на аэродромах, штабы, оборонные производства, критическая инфраструктура, логистика, вероятно, станут первыми целями. Это же касается и всей украинской системы ПВО, элементы которой россияне смогут обнаруживать во время массированных атак «шахедов», а потом — «ловить» баллистикой.

    Ослабление же противовоздушной обороны открывает украинское небо для российской авиации.

    И последнее. Прекращение поставок критически важного вооружения, которое, судя по реакции украинского Минобороны, стало неожиданностью для Киева — это еще и мощный фактор демотивации для украинцев.

    Знать, что противник имеет вооружение, для которого у вас нет противодействия (и здесь речь идет даже не об «Орешнике», а о гораздо более точных и многочисленных «Искандер-М» и «Кинжалах») — ощущение, которое вряд ли поднимет боевой дух и у военных, и у мирного населения, и у политического руководства.

    И наоборот — не совсем уместное озвучивание информации об остановке поставок столь обширного списка американских вооружений с критическими для ПВО позициями только побуждает Россию усилить давление на фронте и массированные воздушные удары, которые на днях уже поставили антирекорд за все время большой войны.

    Однако вряд ли нынешняя ситуация является поводом для паники. Ведь подобное происходит не впервые — весной США уже приостанавливали свои поставки вооружений и передачу Киеву разведданных, скорее по политическим причинам, но уже вскоре восстановили их в полной мере.

    Нынешняя ситуация — это стимул и для Украины, и для Европы усиливать военное сотрудничество и разворачивать собственные производства.

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