Сколько потеряла Россия в результате украинского налета дронов в прошедшие выходные и сколько он стоил для Украины

Массированная атака украинских дронов на Россию 5–6 июля привела к транспортному коллапсу в российской гражданской авиации. Из-за появления дронов в воздушном пространстве российских регионов закрывались аэропорты более чем в 10 российских городах. Этот коллапс в российских аэропортах обошелся российским авиакомпаниям как минимум в 40 миллиардов рублей, подсчитал «Коммерсант».

Телеграмм-канал «Представитель Росавиации» в течение двух суток сообщал о «временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов» в аэропортах Иваново, Калуги, Пскова, Тамбова, Кирова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Ижевска, Саратова, Ульяновска. Перекрывались также аэропорты «Пулково» в Санкт-Петербурге, «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», «Шереметьево» в Москве.

Самая трудная ситуация возникла в аэропортах «Шереметьево», «Пулково» и «Чкалов» (в Нижнем Новгороде).

Российские железные дороги даже решили ввести дополнительные поезда между Москвой и Петербургом.

Росавиация сообщила, что, начиная с полуночи по московскому времени субботы 5 июля и до шести утра понедельника 7 июля российские авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 самолетов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов.

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Кроме того, из-за сбоя графика полетов в гостиницах разместили 94 тыс. человек, пассажирам задержанных рейсов выдали почти 200 тыс. ваучеров на напитки и 155 тыс. — на питание.

Полмиллиарда долларов

Коллапс в российских аэропортах обошелся компаниям как минимум в 40 миллиардов рублей. Эту цифру газета «Коммерсант» определила с помощью авиационных экспертов.

За сутки при таком коллапсе, который отражается на расписаниях по всей стране, дополнительные издержки авиакомпаний (отмена, перенос, уход борта на запасной аэродром и т.п.) может достигать в среднем 20 млрд руб, подсчитала газета. Соответственно, за двое с лишним суток — не менее 40 млрд рублей, или приблизительно 507 миллионов долларов.

Но это, во-первых, приблизительные цифры. Во-вторых, они не учитывают и другие издержки — и у самих пассажиров, и у других сервисов, которые их обслуживают, а также у различных государственных военных и гражданских служб.

Например, у военных, чьи зенитные комплексы сбивают беспилотники.

Сколько стоил налет для Украины

За это самое время — с полуночи субботы до семи утра понедельника — Украина запустила по территории России как минимум 485 беспилотников.

Это дроны, об уничтожении которых над российскими регионами на выходных заявило российское Министерство обороны — начиная с 23:00 пятницы 4 июля и заканчивая 07:00 понедельника 7 июля.

Но даже один беспилотник вынуждает авиационные власти закрывать небо в районе, где обнаружены дроны: столкновение в воздухе пассажирского лайнера с начиненным взрывчаткой беспилотником гарантированно уничтожит самолет.

Кроме того, присутствие в небе авиалайнера одновременно с дронами угрожает его безопасности и по другой причине — расчеты зенитно-ракетных комплексов в боевых условиях могут не заметить маркировку его как гражданского самолета и обстрелять, приняв за дрон.

Стоимость одного дрона «Лютый», который Украина среди прочих применяет для дальних ударов по России, год назад составляла 200 тыс. долларов. Это самый дорогой из дальних беспилотников, и, как правило, в налетах участвуют не только они.

Тем не менее, если предположить, что все участвовавшие в атаках дроны были такими дорогими, как «Лютый», то есть попытаться оценить цену такого удара по максимуму, то недавний налет мог стоить Украине 97 млн. долларов.

Но как бы то ни было, даже если взять оценку финансовых потерь России по нижней границе, а Украины — по верхней, то разница все равно будет примерно в 4,5 раза в пользу ВСУ.

Поэтому при запуске дальних беспилотников не так важно, попали они в цель или нет. Если дрон долетел до российского региона, он уже причинил ущерб куда больший, чем стоил сам.

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