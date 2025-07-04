Польша обвинила Россию в ударе, затронувшем ее посольство

МИД Польши направил в посольство России ноту с обвинением в авиаударе, повредившем здание польской дипмиссии в Киеве, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В ведомстве заявили, что удар повредил здание консульского отдела посольства Польши.

"В министерстве подчеркнули, что это является нарушением международного права, в частности Венской конвенции 1961 года", — цитирует издание заявление польского МИДа.

Издание уточняет, что Венская конвенция о дипломатических сношениях предусматривает неприкосновенность дипломатических представительств. Россия является участницей этого соглашения.

Ранее днем 4 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела польского посольства в Киеве было повреждено в результате ночных ударов. Он уточнил, что "все живы и здоровы", и призвал обеспечить Украину средствами ПВО.

Напомним, ранее Русская служба BBC сообщала, что российские военные в ночь на пятницу атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. Массированная атака на столицу продолжалась почти до 5 часов утра. По последним данным 1 человек погиб, еще 26 — пострадали. Украинские власти также сообщили, что в результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура Киева.

Зеленский заявил, что это был один из самых масштабных воздушных ударов по Украине.