СМИ: Китай не позволит России проиграть войну в Украине

Пекин не позволит России проиграть войну в Украине, чтобы США были сосредоточены на Москве и Киеве, а не на Тихом океане, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Издание ссылается на местные китайские СМИ, которые сотрудничают с собственными источниками среди высокопоставленных дипломатов Поднебесной. Отмечается, что Пекин не может позволить России проиграть войну в Украине, потому что ему нужно, чтобы США сосредоточились на Москве и Киеве, а не на Тихом океане.

Кроме того, чиновник якобы "подчеркнул серьезную угрозу", которую поддержка китайскими компаниями войны в Украине представляет для европейской безопасности.

"Министр иностранных дел Ван И якобы шокировал европейских чиновников на встрече в Брюсселе в среду, когда он отбросил все притворства и сказал, что вторжение России в Украину стало благословением для Китая.

Ван расхваливал трехлетнюю войну за то, что она удерживала внимание США на Украине, утверждая, что если война закончится, Вашингтон сосредоточит все свое внимание на Тихом океане и может вступить в конфликт с Китаем", - сказано в материале.

Признание одного из высокопоставленных чиновников Пекина якобы прозвучало после того, как ЕС обвинил Китай в содействии военным усилиям России. В свою очередь, в ЕС привали "немедленно прекратить всю материальную поддержку, которая поддерживает военно-промышленный комплекс России" и поддержать мир в Украине.

Как отмечает издание, Китай был одной из стран, которые не осудили вторжение Москвы в Украину в 2022 году.

Напомним, в апреле этого года Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Китая, заявив, что граждане КНР принимали участие в войне на стороне Российской Федерации.

За неделю до этого глава Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на украинскую разведку, заявил, что Китай поставляет России артиллерию и порох.

В Китае отреагировали на эти заявления, назвав их "не соответствующими действительности обвинениями и политическими манипуляциями".

До этого Зеленский заявлял, что в составе российских захватнических войск воюет по меньшей мере 155 граждан Китая. По его словам, двух граждан КНР украинские военные взяли в плен.