Трамп заявил, что США продолжают помогать Украине

США продолжают оказывать военную помощь Украине, однако должны убедиться, что имеют достаточно вооружений для себя, заявил президент США Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Мы даем им так много оружия. <...> Мы работаем с ними и стараемся им помочь", — сказал он.

Но, по его словам, из-за этого пустеют склады вооружений в США, и "мы должны убедиться, что у нас достаточно [оружия] для себя".

В ночь на 2 июля Politico и NBC News сообщили о заморозке поставок вооружений Украине из-за того, что Вашингтон проводит аудит собственных арсеналов, опасаясь их истощения. Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что пауза коснулась лишь «одного аспекта» поставок и не является полной.

Однако украинские источники заявили, что заморозка коснулась всей помощи. Целью этого, по их мнению, может быть давление на Киев с тем, чтобы добиться политических уступок.