МИД Украины вызвал посла Китая
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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Китая, заявив, что граждане КНР принимали участие в войне на стороне Российской Федерации, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.
Как говорится в заявлении украинского МИД, вице-министр Евгений Перебийнис сообщил послу Китая в Украине Ма Шенкуню, что участие граждан КНР в войне против Украины и привлечение китайских компаний к производству продукции военного назначения в России вызывают серьезное беспокойство и противоречат духу партнерских отношений.
Украинские спецслужбы передали китайской стороне доказательства этих фактов, а дипломаты призвали Пекин прекратить поддержку России в ее агрессии, пишет агентство.
"Наше государство ценит стратегическое партнерство с КНР и рассчитывает, что Китай будет воздерживаться в дальнейшем от шагов, которые могли бы повредить двусторонним отношениям", - цитирует издание внешнеполитическое ведомство Украины.
Напомним, на прошлой неделе глава Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на украинскую разведку, заявил, что Китай поставляет России артиллерию и порох.
"Мы, наконец, получили информацию о том, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодняшний день у нас есть общая информация от Службы безопасности, от разведки - о порохе, артиллерии. Я думаю, что уже на следующей неделе мы сможем более подробно об этом рассказать.
Мы считаем, что представители Китая участвуют в производстве определенных видов вооружения на территории России", - сказал Зеленский журналистам на брифинге.
Украинский президент напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с ним пообещал, что не будет продавать и отправлять оружие в Россию.
В Китая отреагировали на эти заявления, назвав их "не соответствующими действительности обвинениями и политическими манипуляциями".
До этого Зеленский заявлял, что в составе российских захватнических войск воюет по меньшей мере 155 граждан Китая. По его словам, двух граждан КНР украинские военные взяли в плен.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238345-mid-ukrainy-vyzval-posla-kitaya/